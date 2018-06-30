طهي 3 شبان وهم أحياء في براميل كبيرة

طرابلس(صدى):

شهدت مدينة ” صبراته الليبية ” جريمة تقشعر لها الأبدان؛ حيث جرى طهي 3 شبان من مدينة ” العجيلات ” وهم أحياء في براميل كبيرة.

وبالتطرق للتفاصيل، تم العثور على الشبان الـ 3 بواسطة سكان المدينة؛ وذلك بعد أن جرى صلبهم وطبخهم بالماء وهم أحياء في براميل سعة 200 لتر بمنطقة قريبة من ” صبراتة ” ، حيث تردد أن الشبان الثلاثة خُطفوا من قبل إحدى المليشيات.

وعلى خلفية ذلك، بدأ التحقيق قي الواقعة، حيث حذر الجهات الأمنية من الاتهامات التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي تستهدف إثارة الفتنة بين صبراته والعجيلات، ويقوم بها أتباع تنظيم الإخوان المسلمين.

من الجدير بالذكر أن ميليشيات تتبع حكومة الوفاق تسيطر أمنيًا على صبراته، من أبرزها مديرية أمن صبراته وغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش، بالإضافة للكتيبة السلفية.