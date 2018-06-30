إعلامي إماراتي عن كأس أسيا: لا أخشى سوى الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

قال الإعلامي الإماراتي المعروف منصور عبدالله، أنه لا يخشى في كأس آسيا القادم إلا الأخضر، قائلًا: ” أنا كإماراتي لست خائف في بطولة آسيا القادمة إلا من المنتخب السعودي ” .

وأضاف ” عبدالله ” ، متحدثًا حول لقاء فرنسا والأرجنتين المقرر إقامته اليوم بملعب ” كازان أرينا ” ، ضمن منافسات دور الـ 16 بمونديال روسيا 2018م: ” تصريحات مدرب الارجنتين تشعرك بأنه يدرب ميسي فقط ” .

وعن توقعاته لمباراة اليوم بين المنتخب الفرنسي والأرجنتيني، قال ” عبدالله ” : ” أتوقع أن يظهر المنتخب الأرجنتيني بشكل مختلف في الأدوار القادمة، ومدرب المنتخب الفرنسي اختياراته للاعبين وتوظيفهم سيء ” .

وبيّن الإعلامي الإماراتي، أن روسيا حصدت مكاسب كبيرة وكثيرة بعد استضافتها لكأس العالم 2018م، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أعطى انطباع جيّد عن روسيا من حيث التواصل مع الشعوب والثقافات.