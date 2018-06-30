إعلامي إماراتي عن كأس أسيا: لا أخشى سوى الأخضر
قال الإعلامي الإماراتي المعروف منصور عبدالله، أنه لا يخشى في كأس آسيا القادم إلا الأخضر، قائلًا: ” أنا كإماراتي لست خائف في بطولة آسيا القادمة إلا من المنتخب السعودي ” .
وأضاف ” عبدالله ” ، متحدثًا حول لقاء فرنسا والأرجنتين المقرر إقامته اليوم بملعب ” كازان أرينا ” ، ضمن منافسات دور الـ 16 بمونديال روسيا 2018م: ” تصريحات مدرب الارجنتين تشعرك بأنه يدرب ميسي فقط ” .
وعن توقعاته لمباراة اليوم بين المنتخب الفرنسي والأرجنتيني، قال ” عبدالله ” : ” أتوقع أن يظهر المنتخب الأرجنتيني بشكل مختلف في الأدوار القادمة، ومدرب المنتخب الفرنسي اختياراته للاعبين وتوظيفهم سيء ” .
وبيّن الإعلامي الإماراتي، أن روسيا حصدت مكاسب كبيرة وكثيرة بعد استضافتها لكأس العالم 2018م، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أعطى انطباع جيّد عن روسيا من حيث التواصل مع الشعوب والثقافات.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 36 دقيقة
الأرجنتيـن vs فـرنسـا
التحضـيرات هنا علـى قدم وسـاق للإحتـفال لكن عنـدي إحسـاس أن فرنـسا ستخسـر🏟