” الشهراني ” ضمن تشكيلة لأفضل منتخب بالجولة الثالثة للمونديال
اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ظهير أيسر المنتخب الوطني لكرة القدم ياسر الشهراني ضمن تشكيلتها لأفضل فريق في الجولة الثالثة من كأس العالم في روسيا 2018.
و قدم ” الشهراني ” ، أداءًا رائعًا في فوز المنتخب بهدفين لهدف على حساب المنتخب المصري في ثالث الجولات بالمجموعة الأولى.
وجاءت التشكيلة كالآتي:
الحارس: هيون أوه جو من كوريا الجنوبية.
الدفاع: ياسر الشهراني من السعودية، دييجو جودين من أوروغواي، تياجو سيلفا من البرازيل، ماركوس روخو من الأرجنتين، ستيفان ليختشتاينر من سويسرا.
خط الوسط: ميلان بادليتش من كرواتيا، أندري كارييو من بيرو، فيليب كوتينيو من البرازيل.
الهجوم: وهبي الخزري من تونس، لويس سواريز من أوروغواي.
طلال[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة
افضل لاعب مع المنتخب في الثلاث مباريات لاعب مستوى ثابت مع الاجانب بيكون داعم قوي لهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 52 دقيقة
ارجل لاعب سعودي
ماجد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله لو يفر الهلال العالم ميجي لاعب نفس الشهراني لاعب يلعب من اجل شعار🙆♂️
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اللاعب الوحيد اللي يستحق الثناء حماسي اداء ثابت .. يستاهل