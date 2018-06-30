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” الشهراني ” ضمن تشكيلة لأفضل منتخب بالجولة الثالثة للمونديال

” الشهراني ” ضمن تشكيلة لأفضل منتخب بالجولة الثالثة للمونديال
ماجد محمد(صدى):

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ظهير أيسر المنتخب الوطني لكرة القدم ياسر الشهراني ضمن تشكيلتها لأفضل فريق في الجولة الثالثة من كأس العالم في روسيا 2018.

و قدم ” الشهراني ” ، أداءًا رائعًا في فوز المنتخب بهدفين لهدف على حساب المنتخب المصري في ثالث الجولات بالمجموعة الأولى.

وجاءت التشكيلة كالآتي:

الحارس: هيون أوه جو من كوريا الجنوبية.
الدفاع: ياسر الشهراني من السعودية، دييجو جودين من أوروغواي، تياجو سيلفا من البرازيل، ماركوس روخو من الأرجنتين، ستيفان ليختشتاينر من سويسرا.
خط الوسط: ميلان بادليتش من كرواتيا، أندري كارييو من بيرو، فيليب كوتينيو من البرازيل.
الهجوم: وهبي الخزري من تونس، لويس سواريز من أوروغواي.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة

افضل لاعب مع المنتخب في الثلاث مباريات لاعب مستوى ثابت مع الاجانب بيكون داعم قوي لهم

[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 52 دقيقة

ارجل لاعب سعودي

[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 51 دقيقة

والله لو يفر الهلال العالم ميجي لاعب نفس الشهراني لاعب يلعب من اجل شعار🙆‍♂️

[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 2 دقيقتين

اللاعب الوحيد اللي يستحق الثناء حماسي اداء ثابت .. يستاهل

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