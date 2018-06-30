” الشهراني ” ضمن تشكيلة لأفضل منتخب بالجولة الثالثة للمونديال

ماجد محمد(صدى):

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ظهير أيسر المنتخب الوطني لكرة القدم ياسر الشهراني ضمن تشكيلتها لأفضل فريق في الجولة الثالثة من كأس العالم في روسيا 2018.

و قدم ” الشهراني ” ، أداءًا رائعًا في فوز المنتخب بهدفين لهدف على حساب المنتخب المصري في ثالث الجولات بالمجموعة الأولى.

وجاءت التشكيلة كالآتي:

الحارس: هيون أوه جو من كوريا الجنوبية.

الدفاع: ياسر الشهراني من السعودية، دييجو جودين من أوروغواي، تياجو سيلفا من البرازيل، ماركوس روخو من الأرجنتين، ستيفان ليختشتاينر من سويسرا.

خط الوسط: ميلان بادليتش من كرواتيا، أندري كارييو من بيرو، فيليب كوتينيو من البرازيل.

الهجوم: وهبي الخزري من تونس، لويس سواريز من أوروغواي.