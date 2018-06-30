قبل ساعات من مواجهته.. ” لوريس ” عن ميسي: لاعب فريد من نوعه
قبل ساعات من لقاء منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتيني في الدور الـ16 من كأس العالم في روسيا 2018، اعترف اللاعب هوغو لوريس، حارس مرمى المنتخب الفرنسي، بقدرات اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيدًا بأدائه وتميزه عن غيره من اللاعبين.
حيث قال ” لوريس ” ، خلال مؤتمرًا صحفيًا، أمس الجمعة: ” ميسي لاعب فريد من نوعه، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر ” ، متابعًا: ” من الطبيعي أن يتحدث الناس عن ميسي، وأيضًا عن كريستيانو رونالدو، فكلا اللاعبين في أفضل مستوياتهما منذ عدة سنوات، ولكن يجب أيضًا أن نتحدث عن بقية لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين يتمتعون بجودة عالية ” .
وأضاف حارس مرمى المنتخب الفرنسي: ” وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهوها فقد تمكنوا من الصعود لثمن النهائي وبذل أقصي ما لديهم ” ، مستطردًا: ” نحتاج إلى أن نكون في قمة مستوانا للتقدم في المونديال ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله مايجي المدح ل ميسي الا قبل كل مباراه للارجنتين عشان يضغطون الاسطوره ومايقدم اللي عنده ! مفهمومه اللعبه
شجون[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 17 ساعة
يا جماعة انا حاسة انو جماعة فرنسا عم يحاولوا يعطونا ارتياح نفسي وداخلي انو الارجنتين و #ميسي اقوى وانو الارجنتين رح تفوز.. بس هم عم يلعبوها علينا وعم يحضروا مفاجأة من العيار الثقيل.. ان شالله الارجنتين بتكون قدها وبتكسب
عمار[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 17 ساعة
من غير ما تقول
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 17 ساعة
شي اكيد
غندورة[ عدد التعليقات: 10536 ] نشر منذ 7 ساعات
” لوريس ” عن ميسي: لاعب فريد من نوعه.
فريد ولا عبدالحليم؟😂😂