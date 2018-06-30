قبل ساعات من مواجهته.. ” لوريس ” عن ميسي: لاعب فريد من نوعه

نواف السالم(صدى):

قبل ساعات من لقاء منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتيني في الدور الـ16 من كأس العالم في روسيا 2018، اعترف اللاعب هوغو لوريس، حارس مرمى المنتخب الفرنسي، بقدرات اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيدًا بأدائه وتميزه عن غيره من اللاعبين.

حيث قال ” لوريس ” ، خلال مؤتمرًا صحفيًا، أمس الجمعة: ” ميسي لاعب فريد من نوعه، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر ” ، متابعًا: ” من الطبيعي أن يتحدث الناس عن ميسي، وأيضًا عن كريستيانو رونالدو، فكلا اللاعبين في أفضل مستوياتهما منذ عدة سنوات، ولكن يجب أيضًا أن نتحدث عن بقية لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين يتمتعون بجودة عالية ” .

وأضاف حارس مرمى المنتخب الفرنسي: ” وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهوها فقد تمكنوا من الصعود لثمن النهائي وبذل أقصي ما لديهم ” ، مستطردًا: ” نحتاج إلى أن نكون في قمة مستوانا للتقدم في المونديال ” .