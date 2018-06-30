بعد الخروج من المونديال.. تهديدات بالقتل تلاحق نجم نيجيريا

ماجد محمد(صدى):

تلاحق تهديدات بالقتل اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، وذلك بعد خروج ” النسور الخضراء ” من كأس العالم من دور المجموعات.

وأهدر اللاعب السابق لنادي واتفورد الإنجليزي، والذي يلعب حاليًا بالدوري الصيني، فرصتين في خسارة نيجيريا أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، والتي تسببت في خروج المنتخب الأفريقي من دور المجموعات.

وأوضح اللاعب النيجيري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: ” التواجد في كأس العالم تجربة عظيمة، استمتعت فيه بكل لحظة. لقد بذلنا قصارى جهدنا، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها، ويجب أن تستمر الحياة ” .

وتابع ” إيجالو ” : ” أحمد الله أنه لا توجد إصابات حتى الآن.. وإلى هؤلاء الذين يريدون قتلي، أعلموا أني ابن لشخص ما ” .