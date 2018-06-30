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ضبط مواطن تخصص في الاعتداء على أجهزة الصراف الآلي بالرياض

ضبط مواطن تخصص في الاعتداء على أجهزة الصراف الآلي بالرياض
سعيد العجل(صدى):

باشرت الجهات الأمنية المختصة، 8 بلاغات عن جرائم اعتداء على أجهزة صراف آلي في عدة مواقع بالرياض خلال 11 يوم.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت خلال الفترة من ١٤٣٩/٩/٢٣ هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/٤ هـ (٨) بلاغات عن جرائم اعتداء على أجهزة صراف آلي في عدة مواقع وذلك بتكسير أجزاء منها وإشعال النار في اثنتين.

و أسفرت إجراءات الضبط الجنائي المتخذة عن تحديد هوية المتورط في ذلك، الذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من عمره، والقبض عليه، وضبط الأداة المستخدمة ( مطرقة ) بحوزته، حيث أقر بارتكاب تلك الجرائم , وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 17 ساعة

يجب ان يتم التشديد في الرقابه اكثر من هيك

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 17 ساعة

ينبغي ان يتم حسابه حساب عسير حتي يكون عبره لامثاله

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 17 ساعة

العنوا كعبوره ,,

,, هذا حرامي ومخل بأمن البلد ,, خلوه عبرة لغيره ,,

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