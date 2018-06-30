الأمن يضبط 560 حزمة قات داخل مركبة بـ ” القنفذة “

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات أمن الطرق بمحافظة القنفذة، في ضبط 560 ” حزمة قات ” محملة بداخل سيارة هايلوكس ” غمارتين ” بمنطقة مكة المكرمة، حيث كان صاحبها يحاول تهريبها.

وبالتطرق للتفاصيل، حاول قائد السيارة الهرب بعد أن استبه فيه رجال الأمن وطلبوا منه التوقف، إلا أنه لم يستجب لطلبهم وزاد سرعته حتى فقد السيطرة على السيارة التي خرجت من مسارها واصطدمت بأحد الأرصفة وتوقفت، وترجل منها هاربًا باتجاه أحد الأحياء القريبة.

وقام رجال الأمن بتفتيش السيارة ووجدوا بداخلها 560 ” حزمة قات ” يُقدر وزنها بـ 345 كيلو غرامًا، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على قائد السيارة.