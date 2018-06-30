نشر : منذ 18 ساعة 2٬450 4 فيديوهات متنوعة طريقة جديدة لسقيا الطيور الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
محمد[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 18 ساعة
فعلا الاجواء حارة لا بد ووضع كل بيت وشقة مويه علي النوافذ وبالاخص نافذة المطبخ كاس او علبه عبها مويه الموضع سهل وصدقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يجزى المحسنين خير ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكتب لنا وله الأجر والمثوبة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10472 ] نشر منذ 7 ساعات
افضل الصدقات هي السقيا وفي هذه الايام نرى موت الطيور في الطرقات وفي البيوت بسبب شدة العطش
بورك من خصص للطيور سقيا يكفيها شر الحر ولا ننسى العمالة في الشوارع
جزاكم الله خير