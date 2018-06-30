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  3. طريقة جديدة لسقيا الطيور

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 18 ساعة

فعلا الاجواء حارة لا بد ووضع كل بيت وشقة مويه علي النوافذ وبالاخص نافذة المطبخ كاس او علبه عبها مويه الموضع سهل وصدقه

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يجزى المحسنين خير ,,

[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يكتب لنا وله الأجر والمثوبة.

[ عدد التعليقات: 10472 ] نشر منذ 7 ساعات

افضل الصدقات هي السقيا وفي هذه الايام نرى موت الطيور في الطرقات وفي البيوت بسبب شدة العطش

بورك من خصص للطيور سقيا يكفيها شر الحر ولا ننسى العمالة في الشوارع

جزاكم الله خير

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