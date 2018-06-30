الأحد 1
يوليو
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, هذي قصيدة الف ليله وليله بس باالهندي ,,
صحت شنونك بس لاعد تعيدها ما فيه كسوه
هههههههههههههههههههههههههههه
عطني سندوتش بيض مع برتيمبم شتشتمتلنم تش منتنمت بس
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, هذي قصيدة الف ليله وليله بس باالهندي ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30053 ] نشر منذ 16 ساعة
صحت شنونك بس لاعد تعيدها ما فيه كسوه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10472 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه
عطني سندوتش بيض مع برتيمبم شتشتمتلنم تش منتنمت بس