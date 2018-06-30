اكتشفي فوائد الطماطم الجمالية

متابعات(صدى):

تحتوي الطماطم على مادة ” الليكوبين ” التي تعطيها اللون الأحمر، والتي تعدُّ أيضاً مضاداً طبيعياً للشيخوخة.

وهي تحتوي على الفيتامين A الذي يساعد خلايا البشرة على التجدّد بفاعلية أكبر.

وللاستفادة من الطماطم هذه بعض النصائح التي تساعد على الاستفادة من مزاياها الجمالية:

– تنظيف البشرة وتنشيطها

اهرسي حبّة بندورة مع حبة ” أفوكادو ” لإعداد قناع للوجه. ابسطي هذا القناع على وجهكِ لمدة 15 إلى 20 دقيقة، قد تشعرين ببعض الوخز في بشرتكِ بسبب حموضة الطماطم ، لكنّ هذا يعني حصول تنظيف عميق للمسام بفضل مزايا الطماطم ، أما الأفوكادو فيحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.

– تصغير المسام

اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج ، مع قطرَتين من عصير الحامض في وعاء، أغمسي كرة قطنية في هذا الخليط، ومرّريها على وجهكِ باعتماد حركات دائرية، وبعد 10 دقائق، اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

– للتخلّص من حبّ الشباب والبثور

تستطيع حموضة الطماطم إزالة الأوساخ والحؤول دون ظهور البثور البشعة.

أبسطي لبَّ الطماطم على مساحات البثور أو حبّ الشباب لمدة 30 دقيقة كل يوم. وبعد أسبوعين، سوف تلاحظين الفرق.