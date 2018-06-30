أمانة الشرقية تنتهي من 50 % من مشروع تصريف مياه الأمطار

الدمام(صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية 50 % من مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في بعض أحياء غرب الدمام .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا ، أن الأمانة تمكنت من رفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام من خلال ماتم إنجازه في الستة الأشهر الماضية ، وذلك بتنفيذ 32301 متر طولي و279 غرفة تفتيش و361 مصيدة أمطار (فتحات تصريف للأمطار ) ، التي تم تنفيذها في عشرة أحياء بحاضرة الدمام شملت حي التعاون وحي الراكة وحي الثقبة بالخبر وشارع الملك سعود وحي الفاخرية وحي النزهة وحي الفردوس وحي الشاطئ وحي الخالدية الجنوبية وحي الضباب بالدمام .

ولفت إلى أن العمل الذي تم في هذه الأحياء هو استكمالا لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية خاصة تصريف مياه الأمطار ، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة ، وذلك في إطار رفع الكفاءة في تصريف الأمطار والحد من الأضرار التي تخلفها الأمطار وتجمعها في الأحياء .

وذكر أنه خلال الستة أشهر الماضية تم تنفيذ 50 % من مشروع خط طرد تصريف مياه الأمطار والذي يخدم أحياء الفاخرية والندى وطيبة كمرحلة أولى ، مشددا على أن هناك حرص كبير للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد إن شاء الله .