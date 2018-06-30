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  3. بالفيديو.. فتاة لبنانية تغضب علي عدم سفر السعوديين لبيروت

بالفيديو.. فتاة لبنانية تغضب علي عدم سفر السعوديين لبيروت

بالفيديو.. فتاة لبنانية تغضب علي عدم سفر السعوديين لبيروت
فيصل ابراهيم(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف، فتاة لبنانية أثناء توجيهها رسالة عتاب إلى متابعيها السعوديين، بعد سفرهم للسياحة في مختلف الدول دون أن يأتون إلى لبنان.

و قالت الفتاة، إنها سكتت طويلاً ولكنها لن تسمح لأي شخص بالسفر إلا على لبنان..

جدير بالذكر بأن السفارة السعودية في بيروت كانت في وقت سابق قد حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان وذلك خشية على سلامتهم.


18 تعليق

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 18 ساعة

هذي العزيمة الملزمه ,,

,, كريمه ..

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 18 ساعة

واضحه

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 18 ساعة

الأسلوب هذا ماينفع 😷
من الغبي اللي يروح لديره فيها حزب الله ونفوسٍ شينه على السعودية

[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 18 ساعة

انقلعي عندما مكة والمدينه الله مغنينا عن السفر

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة

ماجابت سيرة السعوديين على لسانها وشلون عرفتوا انها تقصدنا

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 17 ساعة

تحية طيبة بدون بدون ماتذكر السعوديين المعنة واضح اغلب الدول حقت السياحة تنشط قبل الاجازة في المملكة جميع الدول تنتذر الاجازة بي فرغ الصبر حتي تستفيد من السعوديين الذي يزودو في اسعار التذاكر والفنادق وكل شي يخص السياحة تحياتي

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 17 ساعة

لاحد يصدقها تلعب عليكم خلوها تشتاق لنا اكثر 😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 30053 ] نشر منذ 17 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ما جابت طاري السعوديه

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 17 ساعة

مقبرة ما ترد ميت

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 16 ساعة

السياحه بالباحه والعسير ابرك من هالوجه الله يغنينا عنكم وعن سياحتكم

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 16 ساعة

السياحه بالباحه والعسير ابرك من هالوجه الله يغنينا عنكم وعن سياحتكم

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 15 ساعة

عاد اكثر مكان قذر يروح له الواحد لبنان الغبي ألي يروح لهم.

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 8 ساعات

انتظرينا عند باب الطياره

[ عدد التعليقات: 10536 ] نشر منذ 6 ساعات

ياروح مابعدك روح والسعيد من (أتعظ) بغيره.

[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 6 ساعات

بالنار يختبر الذهب

وبالذهب تختبر المرأة

وبالمرأة يختبر الرجل

وتمام السعادة بمكارم الاخلاق

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