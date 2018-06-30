بالفيديو.. فتاة لبنانية تغضب علي عدم سفر السعوديين لبيروت

فيصل ابراهيم(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف، فتاة لبنانية أثناء توجيهها رسالة عتاب إلى متابعيها السعوديين، بعد سفرهم للسياحة في مختلف الدول دون أن يأتون إلى لبنان.

و قالت الفتاة، إنها سكتت طويلاً ولكنها لن تسمح لأي شخص بالسفر إلا على لبنان..

جدير بالذكر بأن السفارة السعودية في بيروت كانت في وقت سابق قد حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان وذلك خشية على سلامتهم.