بالفيديو.. فتاة لبنانية تغضب علي عدم سفر السعوديين لبيروت
أظهر مقطع فيديو طريف، فتاة لبنانية أثناء توجيهها رسالة عتاب إلى متابعيها السعوديين، بعد سفرهم للسياحة في مختلف الدول دون أن يأتون إلى لبنان.
و قالت الفتاة، إنها سكتت طويلاً ولكنها لن تسمح لأي شخص بالسفر إلا على لبنان..
جدير بالذكر بأن السفارة السعودية في بيروت كانت في وقت سابق قد حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان وذلك خشية على سلامتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 18 ساعة
هذي العزيمة الملزمه ,,
,, كريمه ..
السعودي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 18 ساعة
واضحه
معلمة[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 18 ساعة
الأسلوب هذا ماينفع 😷
من الغبي اللي يروح لديره فيها حزب الله ونفوسٍ شينه على السعودية
محمد[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 18 ساعة
انقلعي عندما مكة والمدينه الله مغنينا عن السفر
nasser 221[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة
ماجابت سيرة السعوديين على لسانها وشلون عرفتوا انها تقصدنا
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 17 ساعة
تحية طيبة بدون بدون ماتذكر السعوديين المعنة واضح اغلب الدول حقت السياحة تنشط قبل الاجازة في المملكة جميع الدول تنتذر الاجازة بي فرغ الصبر حتي تستفيد من السعوديين الذي يزودو في اسعار التذاكر والفنادق وكل شي يخص السياحة تحياتي
عش الواقع[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 17 ساعة
لاحد يصدقها تلعب عليكم خلوها تشتاق لنا اكثر 😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30053 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ما جابت طاري السعوديه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههه
متابع[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 17 ساعة
مقبرة ما ترد ميت
شخبطه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 16 ساعة
السياحه بالباحه والعسير ابرك من هالوجه الله يغنينا عنكم وعن سياحتكم
شخبطه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 16 ساعة
السياحه بالباحه والعسير ابرك من هالوجه الله يغنينا عنكم وعن سياحتكم
محمد السعودي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 15 ساعة
اسلوب رخيص قذر
M-512🐧[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 15 ساعة
عاد اكثر مكان قذر يروح له الواحد لبنان الغبي ألي يروح لهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30260 ] نشر منذ 13 ساعة
شو هيدا الحكي
يالبى ليبنان وبنات ليبنان
وليبنان كله
جااااااااايك ياقمر جااااااي
يسسسسسسعد أمك يشيخه😍😍😍😍😍
ابن البلد[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 8 ساعات
انتظرينا عند باب الطياره
غندورة[ عدد التعليقات: 10536 ] نشر منذ 6 ساعات
ياروح مابعدك روح والسعيد من (أتعظ) بغيره.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 6 ساعات
بالنار يختبر الذهب
وبالذهب تختبر المرأة
وبالمرأة يختبر الرجل
وتمام السعادة بمكارم الاخلاق