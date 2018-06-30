وائل كردي عن اعتقاله: أتمتع بحريتي
علَّق الإعلامي وائل كردي، على شائعات اعتقاله في المطار خلال عودته إلى المملكة، مؤكدًا أنها ليس لها أساس من الصحة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رغم مقاطعتي تيوتر منذ أشهر، إلا أني مضطر للرد على الحسابات المغرضة،التي اعتادت الكذب واختلاق الأحداث ” .
وأضاف : ” وإني أؤكد أن ما نشر عن اعتقالي في المطار خلال عودتي إلى البلاد كذب جملة وتفصيلا، وليس له أساس من الصحة، فأنا أتمتع بحريتي في وطني بين أهلي وأحبتي، وفي ظل قيادتي الرشيدة، بحمد الله تعالى ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 17 ساعة
حماك الله وحفظك
وأنت مـטּ* خيرة مع عملنا معهم أدبا ونشاطا بناءً وايجابية وحبا لوطننا وقادته .
ماجد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 17 ساعة
الحبيب أبو صلاح انت رجل مثال لأبناء الوطن المخلصين .
لا تلتفت لمثل هذه الحسابات الرخيصة.
أدام الله علينا وعليكم في هذا الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان وراحة البال في ظل قيادة رشيدة .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 17 ساعة
الحمد لله على السلامة .. وماتشوف شر ..
من وراء الاشاعة🧐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 10536 ] نشر منذ 9 ساعات
من كان في موقع “المسؤولية” عليه أن ينسى ششئ إسمه (حُرية)”
مُكبل من غير قيود.