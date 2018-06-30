وائل كردي عن اعتقاله: أتمتع بحريتي

علي القحطاني (صدى):

علَّق الإعلامي وائل كردي، على شائعات اعتقاله في المطار خلال عودته إلى المملكة، مؤكدًا أنها ليس لها أساس من الصحة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رغم مقاطعتي تيوتر منذ أشهر، إلا أني مضطر للرد على الحسابات المغرضة،التي اعتادت الكذب واختلاق الأحداث ” .

وأضاف : ” وإني أؤكد أن ما نشر عن اعتقالي في المطار خلال عودتي إلى البلاد كذب جملة وتفصيلا، وليس له أساس من الصحة، فأنا أتمتع بحريتي في وطني بين أهلي وأحبتي، وفي ظل قيادتي الرشيدة، بحمد الله تعالى ” .