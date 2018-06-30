المملكة ترفع إنتاجها النفطي إلى 10.7 مليون برميل يوميا

وكالات(صدى):

ارتفع إنتاج المملكة من الخام، إلى 10.70 مليون برميل يوميًا في يونيو الجاري، وبذلك يقترب من مستوى قياسي، وبذلك يزيد الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميًا على إمدادات مايو الماضي.

ويدل ذلك على أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو، بالرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

ويشير هذا التحرك السعودي إلى أن المملكة تريد كبح جماح أسعار النفط الذي بلغ 80 دولارًا للبرميل هذا العام لأول مرة منذ 2014، ما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقهم وإلى تعويض النقص في إنتاج أعضاء آخرين في ” أوبك ” .

يذكر أن الولايات المتحدة تحث الرياض وبعض أعضاء ” أوبك ” الآخرين على زيادة الإمدادات لتعويض بعض الفاقد الناجم عن تجديد عقوبات أمريكية على إيران.

وقالت مصادر إن زيادة الإمدادات السعودية أثارت غضب إيران، فيما ًرًّح حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران لدى منظمة أوبك، ” لا يسمح قرارنا لأي عضو بإنتاج أكثر من حصته ” .

وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال يوم السبت الماضي، إن المملكة ستزيد الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل، مع اتخاذ قرار بشأن الأرقام الدقيقة في وقت لاحق.