إصابة 15 باختناق في حريق بحي المنتزة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الاحمر السعودي في محافظة الطائف بجانب فرق الدفاع المدني، بلاغ عن وجود حالة حريق عند الساعة 1:33 صباحًا في حي المنتزه مقابل أرض القمر .

وفي التفاصيل أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعوي في الطائف، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وعند وصول أول فرقة للموقع إتضح أن الحريق تمت السيطرة عليه من قبل رجال الدفاع المدني ولله الحمد .

وأضاف: ” نتج عن الحدث ١٥ حالة بسيطة أصيبت بإختناق إثر الدخان، وعليه تم التعامل معهم في حينه ونقل عشرة حالات الى مجمع الملك فيصل الطبي؛ لإستكمال العلاج ” .