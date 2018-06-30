كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتبارا من الثلاثاء القادم

الرياض(صدى):

أوضح حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، أن المملكة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تصل إلى 50 درجة مئوية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ” كراني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتبارًا من نهاية الثلاثاء القادم بعون الله بقيم عظمى ما بين (46-49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، يليها الوسطى الشمالية الشرقية، الكويت، الشرقية، حائل وما حولها، وإستمرارها لنهاية الأسبوع والخمسين واردة ” .

وتابع خبير الأرصاد، محذرًا المواطنين: ” اجتنبوا الشمس لإجتناب ضربتها راجيًا السلامة للجميع ” .