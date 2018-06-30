كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتبارا من الثلاثاء القادم
أوضح حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، أن المملكة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تصل إلى 50 درجة مئوية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقال ” كراني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتبارًا من نهاية الثلاثاء القادم بعون الله بقيم عظمى ما بين (46-49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، يليها الوسطى الشمالية الشرقية، الكويت، الشرقية، حائل وما حولها، وإستمرارها لنهاية الأسبوع والخمسين واردة ” .
وتابع خبير الأرصاد، محذرًا المواطنين: ” اجتنبوا الشمس لإجتناب ضربتها راجيًا السلامة للجميع ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسترها علي الجميع يااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم اجرنا من نار جهنم
ماجد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم اجرنا من نار جهنم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 27 دقيقة
يجب علي الجميع توخي الحذر