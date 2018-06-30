” كهرباء السعودية ” تدشن محطة الجلة لتعزيز الخدمة في عدد من مدن وقرى الرياض

الرياض(صدى):

بدأت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، إحدى الشركات التابعة لـ ” السعودية للكهرباء ” ، تشغيل محطة الجلة الرئيسية جهد 380/132/33 كيلو فولت، بعد الانتهاء من إنشائها بخبرات وطنية وعالمية، بتكلفة إجمالية بلغت 590 مليون ريال، بهدف زيادة تعزيز موثوقية وأمان الخدمة الكهربائية بعدد من المدن والقرى بمنطقة الرياض،خاصة في القويعية والمزاحمية وضرما والقرى المجاورة.

وأكدت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع أن المحطة تم إنشاؤها في إطار سياسة الشركة الداعمة للمصنعين المحليين في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المحطة يقوم على تشغيلها كوادر وطنية مدربة من مهندسين وفنيين، في ظل توجه الشركة لتوطين الوظائف الكهربائية في المملكة بوجه عام.

يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة ” السعودية للكهرباء ” لإنشاء مشاريع كهربائية عالية الموثوقية لتعزيز الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن وصل عدد المشتركين لديها أكثر من 9ملايين مشترك مقارنة بـ (3.5) ملايين مشترك عند تأسيس الشركة عام 2000م، إضافة إلى إيصال الخدمة الكهربائية لـ (13.112) مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني بنهاية العام الماضي.