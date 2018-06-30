بالصور.. ” قاهر النمور ” يُمتع زوار مهرجان أبها للتسوق

حسين العلي(صدى):

يضع الكابتن عبدالرحيم محمد طاهر الملقّب بـ ” قاهر النمور ” خبرة – 12 عاماً – لإمتاع زوار مهرجان أبها للتسوق بعرض سلسلة من الحيوانات المتنوعة ما بين الأليف والمروَّض والنادر , كما يقوم بتقديم العديد من العروض مع الحيوانات المروَّضة في أولى زياراته لمنطقة عسير بعد عروضه المميزة التي شملت عدة مناطق بالمملكة .

ويرافق طاهر في تقديم عروضه إبنه بلال ذو الـ 10 أعوام والذي يعتبر أصغر مروّضي الأسود في العالم ويمزج نظراته البريئة التي تشع بريقاً بأحلام الطفولة مع روح المغامرة والتحدي وعشق المخاطرة لممارسة هواية والده ومنافسة التلميذ لمعلّمه في ترويض الحيوانات وتقديم العروض الرائعة معها لإسعاد المتابعين والزوار .

هواية عبدالرحيم في جمع الحيوانات كانت قبل 12 عاماً مرّ خلالها بالعديد من التجارب المثيرة والمفيدة وكوّن من خلالها كمّاً كبيراً من المعلومات عن عالم الحيوان وطريقة التعامل مع كل نوع في التربية والتغذية مروراً بالتدريب وصولاً إلى تكوين فريق عمله من الحيوانات التي يقدّم برفقتها عروضه الرائعة , وتعتمد تربية الحيوان على الهدوء والصبر وتهيئة المكان المناسب لكل نوع بما يتوافق مع البيئة التي يتكيّف معها والأهم في ذلك النظافة المستمرّة لأماكن تواجد الحيوانات .

ويطمح ” قاهر النمور ” إلى عمل حديقة حيوانات كبيرة ويهدف من خلالها إلى تهيئة الموقع ليكون ” سفاري وغابة ” يتيح من خلالها للزوّار التجوّل في الحديقة بحريّة مطلقة ورؤية الحيوانات كما لو أنّها في موطنها الأصلي أو بيئتها الحقيقية , وهو ما سيسعى جاهداً لتحقيقه خلال السنوات القادمة .

يضم معرض مملكة الحيوان وسيرك الأسود أكثر من 50 صنفاً مختلفاً من الحيوانات منها المروَّض كالفهود والأسود والضباع والكلاب , أيضاً لديه الغزلان التي تتبع نظاماً غذائيّاً مميّزاً حيث لا تتناول غذائها سوى في وقت معيّن من الليل والمها العربي الذي يمتاز بشكله الرائع ويحظى بنصيب الأسد من لقطات وصور الزوار , بالإضافة إلى نوعين من النعام أجملها السيبيري ذو اللون الأبيض والأفريقي باللونين الأسود والرصاصي مع العنق الأحمر وساقين حمراوين .

كذلك من الحيوانات النادرة المعروضة نوع ” المارا ” والذي يعتبر ثالث أكبر حيوانات القوارض وينتمي لفصيلة الأرانب كما أنّه يشبه إلى حدٍّ كبير الغزلان الصغيرة وساقاه الخلفيّتان أطول وأقوى من الأماميّتين وهو ما يتيح له القفز والسرعة بشكل أكبر للهروب من قبضة الصيّادين , والماعز الهولندي الذي يمتاز بحجمه وإرتفاعه الكبير والأذنين الطويلتين التين تميزانه والآخر الماعز الأمريكي الذي يعدّ أقصر أنواع الماعز في العالم , ويتواجد به عدد من النسور التي تعتبر أكبر طائر من الجوارح في العالم .