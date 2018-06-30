إنفوجراف.. المحاكم الإدارية تنجز 24 ألف جلسة ودعوى في شهر

علي القحطاني(صدى):

كشف ديوان المظالم، عن إنجازات المحاكم الإدارية في شهر رمضان من العام الهجري الجاري، موضحة عدد الجلسات القضائية والدعاوى المنجزة والدعاوى الواردة في كافة المناطق.

وأوضح أن مجموع الجلسات القضائية في كافة المناطق بلغ 8189 جلسة، وبلغت الدعاوى المنجزة 7593 دعوى، والدعاوى الواردة 8441 دعوى، فيما بلغ نسبة المنجز من الوارد 90%.