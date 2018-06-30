إنفوجراف.. المحاكم الإدارية تنجز 24 ألف جلسة ودعوى في شهر
كشف ديوان المظالم، عن إنجازات المحاكم الإدارية في شهر رمضان من العام الهجري الجاري، موضحة عدد الجلسات القضائية والدعاوى المنجزة والدعاوى الواردة في كافة المناطق.
وأوضح أن مجموع الجلسات القضائية في كافة المناطق بلغ 8189 جلسة، وبلغت الدعاوى المنجزة 7593 دعوى، والدعاوى الواردة 8441 دعوى، فيما بلغ نسبة المنجز من الوارد 90%.
طلال[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 6 دقائق
اكبر نسبه قضايا في محكمه الدمام وضغط مهول عليهم وعدد الموظفين أبدا مايكفي لدرجه أني اشوف نفس كتاب الضبط غالب الأسبوع يضبطون وهذا متعب لهم وعلى مافهمت منهم حتي زيادة مالهم رغم انهم طول الْيَوْمَ امام الشاشه
همس[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 6 دقائق
رقم الانجاز في مكة ضعيف جداً مقارنة بعدد الجلسات القضائية.
ماجد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 6 دقائق
على كلام كاتب الضبط يقول ١٠/١٠ تجي تستلم الحكم النهائي واستأذنت من الدوام ودزيت لموقعكم وزحمته في وسط الرياض اللي بدون مواقف، واخذ رقم وانتظر نص ساعة بعدها الموظف وبكل برود يقول : راجعنا الاسبوع القادم !!
واخاف نفس الشيء يتكرر الاسبوع القادم… فضلاً قليلاً من الاهتمام وشكراً.
شجون[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 5 دقائق
ماشاء الله الله يبارك بفضيلتكم سعادة القضاة