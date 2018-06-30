شركة ” جنرال إلكتريك ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electri ” المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات المتعاقدة معها في: ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، والخفجي ” .

وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– قائد تجاري.

– سائق.

– موظف علاقات عامة.

– مسؤول مركز الخدمات.

– مدير أول استشاري.

– مدير إدارة علاقات العملاء.

– مسؤول الموارد البشرية.

– أخصائي أول خدمات- التكليف.

– مفتش مراقبة الجودة.

– أمين أول أدوات المخزن.

– أخصائي تمويل أول- مراقبة المشروع.

– مسؤول اللوجستية.

– أخصائي أول خدمات- خدمات الموقع.

– أخصائي حقل- أنابيب ملتفة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي من هنــــــــا.