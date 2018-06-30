فيديو صادم لممرضة تضرب طفلة بعنف وتجبرها على الجلوس على السرير

مكسيكو(صدى):

أُظهر مقطع فيديو صادم ممرضة في مستشفى حكومي مكسيكي، تصرب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعنف؛ مما أدى إلى فصل الممرضة من عملها.

وأوضح الفيديو الفتاة البريئة وهي تحارب بشجاعة اعتداء وتعنيف الممرضة لها، فيما قالت المتحدثة باسم المستشفى أن الممرضة طلبت المساعدة من حارس أمن لإجبار الفتاة الصغيرة على المكوث على سريرها.

ووجهت الممرضة حديثها للحارس قائلة: ” هل رأيت ما فعلته بي ، أنظر؟ هل من المقبول أن تفعل هذا؟ ” ؛ فيما حاولت الطفلة الخروج من سريرها مع استمرار الممرضة ضربها وتهديدها بمزيد من التعنيف والألم؛ بينما ساعد الحارس الممرضة على إبقاء الطفلة على السرير التي هددتهما بإخبار عمها عما فعلوه بها.

وهددت الفتاة الممرضة وهي تناضل من أجل الاستلقاء، ” سوف يضعك عمي في السجن ” ، بينما كتبت المستشفى تغريدة تدين الأحداث المروعة، قائلةً: ” لقد أعفينا الممرضة من واجباتها بسبب سلوكها غير المبرر وبدأ التحقيق. تم الاتصال بالعائلة لجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهم في هذه القضية. ”