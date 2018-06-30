بدعم التحالف.. المقاومة اليمنية تسقط طائرة إيرانية وتأسر 60 حوثي بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بمساندة التحالف العربي، من أسر 60 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرتي التحيتا وزبيد بجبهة الحديدة، وذلك بعد قيامها بعمليات تطهير عدة مزارع كانوا يتخذون منها حصنًا لهم.

كما نجح الجيش الوطني اليمني في إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا ‏الحوثي، في سماء مديرية حيس، ‏جنوب محافظة الحديدة، وتبين أن الطائرة ‏التي تم إسقاطها ” إيرانية الصنع ” ، ‏تستخدمها المليشيا الإرهابية في ‏العمليات الاستخباراتية.‏‏

جاء ذلك تتابعًا للانهيارات التي تشهدها صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة، والخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الأيام القليلة الماضية.

جدير بالذكر، أن قوات المقاومة المشتركة نجحت في عملية تأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة حتى الجبهات المتقدمة في الأطراف الجنوبية الغربية للحديدة، على عمق 30 كيلومترًا حتى مشارف ” التحيتا، وزبيد ” .