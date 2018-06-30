المملكة تصدر 88 مليار ريال من الصكوك بالريال في 12 طرحا

الرياض(صدى):

وصل حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية إلى حوالي 88.43 مليار ريال، وذلك منذ بداية طرح هذا النوع من الصكوك.

وبلغ هذا الحجم، من خلال 12 طرحًا بدأ طرحها في النصف الثاني من العام الماضي 2017 ، وأغلق آخرها أمس الأول بحجم طرح قدره 3.1 مليار ريال.

وبحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام، فتم تغطية إصدارات الصكوك بالريال بنسبة راوحت ما بين 105 في المائة و 345 في المائة، في حين لم تتوافر بيانات التغطية لآخر طرح.

كما وصلت قيمة تغطية الطروحات الـ 11 إلى حوالي 206.095 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 242 في المائة، إذ بلغ حجم الطروحات 85.325 مليار ريال.