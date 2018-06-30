المملكة تصدر 88 مليار ريال من الصكوك بالريال في 12 طرحا
وصل حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية إلى حوالي 88.43 مليار ريال، وذلك منذ بداية طرح هذا النوع من الصكوك.
وبلغ هذا الحجم، من خلال 12 طرحًا بدأ طرحها في النصف الثاني من العام الماضي 2017 ، وأغلق آخرها أمس الأول بحجم طرح قدره 3.1 مليار ريال.
وبحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام، فتم تغطية إصدارات الصكوك بالريال بنسبة راوحت ما بين 105 في المائة و 345 في المائة، في حين لم تتوافر بيانات التغطية لآخر طرح.
كما وصلت قيمة تغطية الطروحات الـ 11 إلى حوالي 206.095 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 242 في المائة، إذ بلغ حجم الطروحات 85.325 مليار ريال.
طلال[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 31 دقيقة
مااستفاد منه الشعب وهو غالي نستفيد منه وهو رخيص ولوزادة الكميه
مجرد ارقام تروح وتجي
عطو الفايض الترفيه والرياضه يفسفسونهاعلى السخافات الفاضيه
والمعذره منكم المواطن لاهي يجمع قيمة فاتورت الكهرباء وقيمة مقاضي بيته والاجار والضريبه المضافه
ماجد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 30 دقيقة
جعله والله بالعافيه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 30 دقيقة
فالدخل يعتبر ضعيف وقليل ولابد من تنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي.
شجون[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم زيد وبارك