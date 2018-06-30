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بالصور .. فرنسا تتأهل للدور ربع النهائي برباعية في شباك الأرجنتين

بالصور .. فرنسا تتأهل للدور ربع النهائي برباعية في شباك الأرجنتين
ماجد الأشرم(صدى):

نجح المنتخب الفرنسي في التغلب على الأرجنتين برباعية مقابل ثلاثة اهداف في افتتاح الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.

افتتح التسجيل في المباراة لاعب فرنسا غريزمان في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، وتعادل للأرجنتين أنخيل دي ماريا في الدقيقة 41، وتقدم الأرجنتين في الدقيقة 48 ميكادو، وتعادلت فرنسا في الدقيقة 57 بأقدام بافارد، وتقدمت بهدفين لمبابي في الدقيقة 64، 68 بينما أحرز الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين سيرجيو أغويرو في الدقيقة 92 من عُمر المباراة.

وتأهل المنتخب الفرنسي للدور ربع النهائي من مونديال روسيا وينتظر المنتخب الفائز من بين البرتغال وأوروغواي اليوم.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 12 ساعة

ما للحقت تفرح الارجنتين

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 12 ساعة

ما للحقت تفرح الارجنتين

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 12 ساعة

فوز متوقع فرنسا فريق قوي

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 9 ساعات

بصـراحة بصـراحة أبـدعت اليوم فرنـسا نشفت ريقي من بدايـة البطولة بالفوز الشاق في كل مباراة لكن اليـوم ✌👌✌👌برآآآآآآآآفو

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