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بالفيديو.. موقف إنساني لمواطن تجاه حمار فقد أحد أطرافه في حادث

بالفيديو.. موقف إنساني لمواطن تجاه حمار فقد أحد أطرافه في حادث
نايف السالم(صدى):

في موقف إنساني نادر، أقدم المواطن فايز الشمري على الاعتناء بحمار تعرَّض لحادث دهس منذ 3 سنوات، وفقد أحد أطرافه.

وقام ” الشمري ” وهو من محافظة رفحاء، بإنقاذ الحمار من موت محقق عقب إصابته في الحادث واعتنى به طوال 3 سنوات بمساعدة عامله الهندي، وصنع له حظيرة بإمكانيات قليلة.

وينتظر ” الشمري ” حاليًا أي متخصص في علاج الحيوانات لإكمال علاج الحمار من إصاباته وتوفير طرف صناعي له.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمة

[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمة

[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 1 ساعة

مساكين الحيوانات

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير والى من أمرك برفعه يافاعل الخير

[ عدد التعليقات: 3375 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل خير انت و العامل

[ عدد التعليقات: 49446 ] نشر منذ 37 دقيقة

جزاه الله خير ,,

,, مافعل من فعل خيّر يلقاه قدامه ,,

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