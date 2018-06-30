بالفيديو.. موقف إنساني لمواطن تجاه حمار فقد أحد أطرافه في حادث
في موقف إنساني نادر، أقدم المواطن فايز الشمري على الاعتناء بحمار تعرَّض لحادث دهس منذ 3 سنوات، وفقد أحد أطرافه.
وقام ” الشمري ” وهو من محافظة رفحاء، بإنقاذ الحمار من موت محقق عقب إصابته في الحادث واعتنى به طوال 3 سنوات بمساعدة عامله الهندي، وصنع له حظيرة بإمكانيات قليلة.
وينتظر ” الشمري ” حاليًا أي متخصص في علاج الحيوانات لإكمال علاج الحمار من إصاباته وتوفير طرف صناعي له.
طلال[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمة
طلال[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمة
ماجد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 1 ساعة
مساكين الحيوانات
شجون[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير والى من أمرك برفعه يافاعل الخير
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3375 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير انت و العامل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49446 ] نشر منذ 37 دقيقة
جزاه الله خير ,,
,, مافعل من فعل خيّر يلقاه قدامه ,,