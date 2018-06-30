بالفيديو.. موقف إنساني لمواطن تجاه حمار فقد أحد أطرافه في حادث

نايف السالم(صدى):

في موقف إنساني نادر، أقدم المواطن فايز الشمري على الاعتناء بحمار تعرَّض لحادث دهس منذ 3 سنوات، وفقد أحد أطرافه.

وقام ” الشمري ” وهو من محافظة رفحاء، بإنقاذ الحمار من موت محقق عقب إصابته في الحادث واعتنى به طوال 3 سنوات بمساعدة عامله الهندي، وصنع له حظيرة بإمكانيات قليلة.

وينتظر ” الشمري ” حاليًا أي متخصص في علاج الحيوانات لإكمال علاج الحمار من إصاباته وتوفير طرف صناعي له.