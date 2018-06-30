هيئة الرياضة تستقبل زوارها في فعاليات سوق عكاظ التاريخي بـ 22 لعبة قديمة وقافلة للـهجن

الطائف(صدى):

بدأت الهيئة العامة للرياضة استقبال زوارها في جناحها الذي تشارك به في سوق عكاظ التاريخي للمرة الأولى، ضمن قطاعات وجهات حكومية مختلفة، وتشارك الهيئة بفعاليات متنوعة وموجهة لفئات الزوار المتعددة، ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية والاتحاد

السعودي للهجن والاتحاد السعودي للسهام.

وشهدت الأيام الأولى في الجناح توافد الزوار من مختلف الفئات العمرية، كما تم تجهيز مواقع لـ 22 لعبة ذهنية وحركية “قديمة” لممارستها من الزوار والفوز بجوائز تقديرية، فضلاً عن توفير التجهيزات الخاصة بكل لعبة؛ لإضفاء أجواء مميزة لزوار الجناح الذين تفاعلوا بشكل ملحوظ مع الفعاليات المقدمة لهم.

ويشارك اتحاد الهجن بعدد من الفعاليات من بينها الماراثون التراثي في ميدان الطائف بجوائز تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال،إلى جانب فعاليات بجناح الهيئة تتضمن فنونًا شعبية وتدريب الزوار على ركوب الهجن، بالإضافة إلى معرض مصاحب تاريخي عن سباقات الهجن، وفقرات متنوعة، تشمل حكايا الهجن والربابة وقافلة الهجن التي تجوب جادة عكاظ.