جامعة حفر الباطن تفتح باب القبول والتسجيل للطلاب غدا

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة حفر الباطن، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب، غدًا الأحد الموافق 1/7/2018م، وذلك بعدد من كليات الجامعة وتشمل: ” كلية الصيدلة، الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية، قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية للبنين بكلية العلوم الطبية التطبيقية وقسم التغذية الإكلينيكية ” .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن، أن الجامعة ستبدأ باستقبال طلبات الإلتحاق لقبول الطلاب اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 14 شوال 1439هـ، ويستمر حتى 6 ذي القعدة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، الموضح في الرابط التالي من هنـــــــا.