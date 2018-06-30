أمانة نجران تنجز 90% من سفلتة وأرصفة وإنارة 8 أحياء بالمنطقة

نجران(صدى):

أنهت أمانة منطقة نجران 90% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في 8 أحياء داخل مدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65.984.452 ريالاً .

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان ، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته ، مشدداً على سرعة استكمال المشاريع كافة ، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة .

من جانبه أفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش ، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90% ، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع .