كيف وصلت ” أمل كلوني ” إلى بريطانيا لاجئة؟

لندن(صدى):

صرحت أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان وزوجة النجم العالمي جورج كلوني، بأنها وصلت إلى بريطانيا كلاجئة؛ وذلك بعد هروبها من لبنان.

وأبانت ” أمل ” أثناء خطابها بمهرجان الفنون ” Luminato ” في تورونتو، أنها وصلت كلاجئة لبريطانيا بعد هروبها وعائلتها من الحرب الأهلية في لبنان، معربة عن شكرها للحكومة البريطانية؛ بسبب مدها يد المساعدة لها ولأسرتها؛ ليعيشوا حياة أمنة.

من الجدير بالذكر أن الزوجان ” كلوني ” قاموا بالتبرع مؤخرا بمبلغ 100 ألف دولار لـ ” مركز حقوق الأطفال المهاجرين ” ، والتي تقدم الاستشارات القانونية للأطفال المهاجرين ممن فقدوا أهلهم.