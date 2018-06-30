أوزيل يعلق على خروج ألمانيا من المونديال
أدلى لاعب منتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، بأول تعليق له عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات من بطولة كأس العالم في روسيا.
وقال ” أوزيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، بعد خروج ” المانشافت ” من كأس العالم: ” وداع المونديال أمر مؤلم للغاية.. لم نكن جيدين بالشكل الكافي ” .
واختتم مسعود أوزيل تغريدته بهشتاج مناهض للعنصرية قائلًا: ” قولوا لا للعنصرية ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 19 ساعة
ايطاليا طلعت من مجموعات يورو ٢٠٠٤ وطلعت من مجموعات المونديال ٢٠١٠ و ٢٠١٤ ولم تتأهل ٢٠١٨ . وفي ٢٠١٠ طلعت من اضعف مجموعه فكاس العالم . تاريخ وضيع مقارنه بـ المانيا التاريخ الكبير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 19 ساعة
افشل في التاهل ولا تطردني كوريا وتمهزلني وضحكوا على نوير افشل حارس الماني قبل رونالدو ضحك عليه الحين الكوريين
عمار[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 19 ساعة
المانيا كبيره اوروبا واعظم منتخب فتاريخ المونديال . المانيا لم تخرج الا بسبب كبريائها لم تحترم خصومها وتعالت ولم تفشل لانها لا تستطيع .