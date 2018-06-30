أوزيل يعلق على خروج ألمانيا من المونديال

نواف السالم(صدى):

أدلى لاعب منتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، بأول تعليق له عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات من بطولة كأس العالم في روسيا.

وقال ” أوزيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، بعد خروج ” المانشافت ” من كأس العالم: ” وداع المونديال أمر مؤلم للغاية.. لم نكن جيدين بالشكل الكافي ” .

واختتم مسعود أوزيل تغريدته بهشتاج مناهض للعنصرية قائلًا: ” قولوا لا للعنصرية ” .