القبض على شخص بجازان هدد نساء قبيلته بالقتل حال قيادتهم للسيارات

فهد بن عبدالله(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتهديد بنات قبيلته بالقتل غذا قامو بقيادة السيارات .

واستعرض خلال الفيديو المتداول، رصاص سلاحه، ما استدعى الجهات الأمنية للتحري عنه على الفور، ونجحت في الوصول إليه والقبض عليه وإيداعه التوقيف وإخضاعه للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة معه من الجهات المختصة.