القبض على شخص بجازان هدد نساء قبيلته بالقتل حال قيادتهم للسيارات
علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتهديد بنات قبيلته بالقتل غذا قامو بقيادة السيارات .
واستعرض خلال الفيديو المتداول، رصاص سلاحه، ما استدعى الجهات الأمنية للتحري عنه على الفور، ونجحت في الوصول إليه والقبض عليه وإيداعه التوقيف وإخضاعه للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة معه من الجهات المختصة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 19 ساعة
خل الهياط ينفعك الحين
والله امزح والله مو قصدي يمين انك رحت ملح
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يسترها عليهم نعلم ان بعد قيادتهم للسياره ستحدث كثير من المشاكل
ماجد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 19 ساعة
هذا اكيد مريض يجب عرضه علي طبيب اولا
عمار[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يحميهم ويحفظهم من كل شر ويبعد عنهم كل أذي يارب
شجون[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 19 ساعة
رغم كل الادعاءات
والافتراءات والتهويل
عن قياده المرأه السعوديه
الا ان المرأه السعوديه
اثبتت انها تسطيع ان تقود ولا تقاد
واثبتت ان عقيدتها وحجابها لن تفرط فيها من اجل قيادتها
وان عربيتها لا تقدمها على عروبتها
وان لكل قضيه شواذ
ظهروا خلال هذه
القضيه
همس[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 19 ساعة
افتخر ببنات وطنك العفيفات العزيزات ماندور فيادة سيارات احنا بغنى عنها انتم كفيتم ووفيتم عسانا مانفقدكم اخوانا ورجالنا وعيالنا🌺👑🌺
شمس[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 19 ساعة
حتى آية النساء في سياق الفتن وأنتم ترون فيادة المرأة فتنة فالزم بيتك حتى لا تفتن أخي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 19 ساعة
عارف مامنكم فيادة 😂
ملك[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 19 ساعة
لاننكر ان هذا يسبب نشر الفساد والفسق فليحذرمن فيادة المراه
ملك[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 19 ساعة
لاننكر ان هذا يسبب نشر الفساد والفسق فليحذرمن فيادة المراه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 19 ساعة
اسكت يارجل وابلع العافيه ,,
ابو داود[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 19 ساعة
صقور سلمان سيتاكدون من قواك العقليه ولو كنت مريض سيعالجونك وان كنت صاحي ستري النجوم في عز الظهر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1484 ] نشر منذ 18 ساعة
جبزاني مرفع
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 18 ساعة
ها وش استفدت الحين كان خليت حكيك لأهل بيتك وش دخلك بالباقيين والمشكله وثقه بالفديو يعني شوفو واسمعو بعضنا اذا وصلنا لمرحله الغضب مايحس وش يحكي اللين يهدى الله يعينك بس
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههه…للعافية دزات…😂
الحين دورالعافية والحرية ..
لوكان عرفت قيمتها من اول وحمدت الله عليها😂😂
مغرد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 16 ساعة
ترا بعض القرى ما يعرفون ان فيه اوامر على التهديد يبيهم يقولون بيض الله وجهك طيب السجن خمس سنوات يا شا طر و 3مليون روح بيع بيتك واراضيك وسدد ثمن كلمتك روح لهم بادر قل بس امزح تا كلها شهر احسن من تخيس فى السجن ويش دخلك فى عوائل الناس
مغرد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 16 ساعة
تكلم برا مسوى عنتر تدخل السجن تصير عبله هههههههههههههههههههههههههه
الواقع[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 14 ساعة
الأخ من جازان التهديد جعلك خلف القضبان وان كان عمرك الان 25 سنة ماتشوف الشمس الا وعمرك 30 سنة لسانك حصانك والعقل زينة الرجال فيه دولة حكومة وين عايش يا الطيب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 13 ساعة
كويس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30260 ] نشر منذ 12 ساعة
المشكلة للحين
البنات مو مؤهلين لقيادة السيارات
يبغى لها فترة قد تصل وتمتد من خمس الى ثمان سنوات
لاتستعجلون أصبروا🤗
حجازي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 7 ساعات
اكيد يمزح ويحاول يخوفهم لان لويبي يقتل كان مااخبراحد الله يصلحه ويهديه
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
افادت تقارير احصائية لأكبر القنوات الفضائية تقارير صادمة لدعاة اللبرالية في السعودية
🔺CNN نساء المملكة يتسببون بصدمة قوية لدعاة اللبرالية لحرية المرأةلرفضهن المشاركة بالحفلات والتجمعات وان المشاركة اقتصرت علي اعداد محدودة وهذا دليل قاطع علي تمسك النساء في السعودية بعقيدتهم الاسلامية عن قناعة ذاتيّة
🔺روسية اليوم الإعلام وهيئة الترفية في السعودية يتكبدان اكبر خسارة مادية ونفسية بسبب رفض النسبة العظمي من النساء السعوديات لموضوع القيادة دون ان يكون لها حاجة ملحةً وقناعة النساء السعوديات بالمسؤليات التي فرضها عليهن الاسلام
🔺تركيا بوست العديد من الصحف اشادت بنساء السعودية بانهن يتمتعون بعقول راجحة معتبرة أن سبب ذلك الاسلام الذي اعطي المرأة حقوقها افضل من كافة الأديان الأخري
🔺ارم نيوز محافظة المجتمع السعودي ورفض اغلبية النساء للقياده وعدم الخروج ! يربك العديد من الجهات التي نسقت للترويج عن قيادة المرأة في السعودية بميزانية تصل الي 100 مليون ريال اعدها دعاه اللبراليةلهذا الامر
ااااا76٨٨٨[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
جاهل وحقير واخونجي
على كيفك تهدد بنات المسلمين
انت ذبابة في قبيلتك وجاي تهايط هنا
ان شاء الله تادبك الحكومة وتمشيك على الصراط المستقيم
المر[ عدد التعليقات: 1482 ] نشر منذ 6 ساعات
بتعرف قدرك و بتعفن في السجن لين يروح المهايط مسوي نفسك حكومه هزلت
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7180 ] نشر منذ 6 ساعات
اللي يشوفه يقول قايم بكل نسوان القبيلة ما فيه ارملة الا وهو خادمها موديها مشوارها ومقضي اشغالها وما فيه ولا مطلقة الا جايب أغراضها لين عند الباب ما تحتاج تطلع شارع من كثر ماهي مخدومة ولا يتيمة بالقبيلة الا وهو لها خادم مطيع ومعيشها مثل الملكة ليته يدري عن اهله بس الحمدلله دعسوا عليه الاشناب ما بقى الا هي تهديد بالقتل الدولة قايمة بواجبها بحماية الجميع الله يحفظ بناتنا من كيد كل حقود
المر[ عدد التعليقات: 1482 ] نشر منذ 6 ساعات
قياده المراه للسياره حلال ومباحه خلاوها قضيه ترى الدول الاسلاميه كلها من طلعت السيارات والمراه تقود تروح عملها تقضي جميع امورها لسا التخلف معشش عندنا ينظرون للمراه تنظره دونيه انها ماهي سويه وهي اعقل واركد من كثير
المر[ عدد التعليقات: 1482 ] نشر منذ 6 ساعات
خلوها————-بنظره—-
حسين[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 ساعات
يااخي غلطان مالك ومال القبيلة خلي الناس في حالها المرأة الصالحة صالحة والمرأة الفاسدة فاسدة كلا حسب دينها واصلها وتربيتها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17778 ] نشر منذ 1 ساعة
تصرف همجي