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الجيش اليمني يسيطر على ميناء بحري ويتوغل ‏في وادي حيران بمحافظة حجة

الجيش اليمني يسيطر على ميناء بحري ويتوغل ‏في وادي حيران بمحافظة حجة
عدن(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء حبل الواقع ‏بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، ‏وذلك ‏خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.‏

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، إن العملية ‏أسفرت أيضًا عن سيطرة الجيش على مواقع ‏جديدة في ‏وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة‏‏.‏

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن ‏العملية ‏العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات ‏البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏انطلقت في محورين أحدها على الشريط ‏الساحلي وشاركت فيه قوات التشكيل البحري ‏وتم ‏السيطرة من خلاله على ميناء حبل.‏

وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني ‏في وادي حيران وسيطر على مواقع ‏كانت تتمركز فيها ‏مليشيا الحوثي الانقلابية.‏
وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أاحد عشر عنصرًا حوثيًا منهم أربعة جرحى ‏وبينهم قيادي ميداني يدعى أبو الليث الشعثمي ونجل ‏القيادي الحوثي بمحافظة ‏حجة، علان فضايل.‏

كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات ‏الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل ‏رشاشًا عيار ‏اثنا عشر ونصف بالإضافة إلى كمية من ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.‏


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 19 ساعة

اذا وصل الجيش مثلث عاهم قطع الطريق عن اصعد كامل وتكون محصره معا قطع طريق الحديده الجاى من صعده

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 19 ساعة

يستاهل العقيد محمد …
ان يكون مصدر موثوق فيه بالجبهات ..

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 18 ساعة

الله ينصرهم ويخذل الحوثي عبد الطواغيت ,, آمين ,,

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