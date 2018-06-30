الجيش اليمني يسيطر على ميناء بحري ويتوغل ‏في وادي حيران بمحافظة حجة

عدن(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء حبل الواقع ‏بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، ‏وذلك ‏خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.‏

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، إن العملية ‏أسفرت أيضًا عن سيطرة الجيش على مواقع ‏جديدة في ‏وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة‏‏.‏

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن ‏العملية ‏العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات ‏البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏انطلقت في محورين أحدها على الشريط ‏الساحلي وشاركت فيه قوات التشكيل البحري ‏وتم ‏السيطرة من خلاله على ميناء حبل.‏

وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني ‏في وادي حيران وسيطر على مواقع ‏كانت تتمركز فيها ‏مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أاحد عشر عنصرًا حوثيًا منهم أربعة جرحى ‏وبينهم قيادي ميداني يدعى أبو الليث الشعثمي ونجل ‏القيادي الحوثي بمحافظة ‏حجة، علان فضايل.‏

كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات ‏الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل ‏رشاشًا عيار ‏اثنا عشر ونصف بالإضافة إلى كمية من ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.‏