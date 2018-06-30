لليوم الرابع التوالي.. استمرار الاحتجاجات بطهران ضد النظام الإيراني

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون بـ ” طهران ” احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بحل نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية للبلاد.

وعلى خلفية ذلك حدثت اشتباكات مع الأمن وتم اعتقال 24 شخصًا منهم امرأتين، بالإضافة لاستمرار إغلاق المحلات في سوق ” البازار ” في مدينة طهران؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدني العملة.

وفي ذات السياق أيضًا، خرج الآف الأهالي من مدينة ” المحمرة ” ؛ لاحتجاجهم على طريقة توزيع مياه الشرب، إلا أن ذلك قوبل بالعنف من قبل الحرس الثوري وقوات الأمن.

من الجدير بالذكر أن إيران شهدت موجة من التظاهرات مؤخرًا، والتي وصلت إلى أسوار البرلمان الإيراني في طهران، حيث احتشد العديد من التجار والمواطنين؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسعر البضائع ونقص القوة الشرائية بإيران.