” ترامب ” يتعرض لمقلب من كوميديان أمريكي

واشنطن(صدى):

تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مقلب من قبل أحد ممثلين الكوميديا بعد اتصل به زاعمًا أن السناتور روبرت مينينديز.

وعرض الممثل الأمريكي، خلال حلقة ” بودكاست ” المكالمة الهاتفية التي تضمنت تسجيل محادثة بينه وبين الرئيس الأمريكي لمدة 3 دقائق، ناقشا خلالهما مسألة الهجرة.

كما حث الممثل الكوميدي الرئيس على اختيار مرشح للمحكمة العليا ليس محافظًا بشكل مفرط، مع رد ” ترامب ” بأنه كان لديه ” قائمة كبيرة من الناس ” وأنه سيعلن عن مرشح في 12 إلى 14 يومًا.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس يريد أن يكون يتواصل مع الجميع ويحب أن يشركهم ويتفاعل معهم ، لكنه لم ينفي صحة المكالمة.