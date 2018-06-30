” ترامب ” يتعرض لمقلب من كوميديان أمريكي
تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مقلب من قبل أحد ممثلين الكوميديا بعد اتصل به زاعمًا أن السناتور روبرت مينينديز.
وعرض الممثل الأمريكي، خلال حلقة ” بودكاست ” المكالمة الهاتفية التي تضمنت تسجيل محادثة بينه وبين الرئيس الأمريكي لمدة 3 دقائق، ناقشا خلالهما مسألة الهجرة.
كما حث الممثل الكوميدي الرئيس على اختيار مرشح للمحكمة العليا ليس محافظًا بشكل مفرط، مع رد ” ترامب ” بأنه كان لديه ” قائمة كبيرة من الناس ” وأنه سيعلن عن مرشح في 12 إلى 14 يومًا.
وكشف مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس يريد أن يكون يتواصل مع الجميع ويحب أن يشركهم ويتفاعل معهم ، لكنه لم ينفي صحة المكالمة.
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههههههه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا الرجل ليس له هيبه وشموخ
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10472 ] نشر منذ 18 ساعة
تبقى الاسود اسود ******** والكلاب كلاب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 18 ساعة
صار شخشيخه بالخيشه ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 11 ساعة
احسن وافضل ريئس للولا يات النتحده الا مريكيه بوش الاب وبعدين ترمب شخصيه قويه جدا جدا والحمد لله الذى سخره للسعوديه بوش الاب كانت علاقته بالسعوديه قويه