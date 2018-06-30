إصابة مسؤول أثناء إزالة تعديات في بارق بعد رشقه بالحجارة

أبها(صدى):

أصيب رئيس لجنة التعديات بمحافظ بارق، إثر قيام 4 أطفال بالاعتداء على لجنة إزالة بعض التعديات بالمحافظة، حيث كان ضمن هذه اللجنة.

وأوضحت مصادر، أن الأطفال الذين لما يتجاوزوا سن الثامنة رشقوا أعضاء اللجنة بالحجارة، وقاموا بالتلفظ عليهم، خلال عملية إزالة إحداثات بالمنطقة.

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة، أصيب ببعض الكدمات في الوجه والساعد، فيما كشفت اللجنة التي أعدت محضرًا بالواقعة أن الأطفال كانا يقوموا بتصوير عملية الإزالة وهو ما رفضته اللجنة.