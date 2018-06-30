شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الرياض، وتبوك، والظهران.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير برنامج تطوير التصنيع (الرياض)، و فني التسليح- طائرات هوك (تبوك)، وفني قذائف- طائرات تورنادو (الظهران)، ومشرف صيانة الأنظمة الكهربائية (تبوك).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي من هنـــــا.