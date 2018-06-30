ديوان المراقبة يرصد تهاون أمانة جدة في تحصيل مبالغ تصل 90 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر بأن ديوان المراقبة العامة كشف في تقرير له عدم تحصيل أمانة جدة مبالغ تصل لـ 90 مليون ريال، عن رخص محلات لم يتم تجديدها ورسوم لوحات دعائية بالمحافظة.

ووفقًا لما ذكرته المصاد لـ ” الحياة ” ، فإن ديوان المراقبة رصد تقصير من الأمانة في تحصيل قيمة رسوم اللوحات، وإصدار وتجديد رخص المحال في منطقتي التطوير بخزام والروس تصل إلى مئات الملايين من الريالات.

كما رصد الديوان وجود أنشطة تجارية تمارس أعمالها من دون الحصول على الرخص، ودفع الرسوم المقررة، حيث بلغ ما تم حصره من الرسوم المستحقة أكثر من 67 مليون ريال.

وعن المخالفات الصادرة التي لم يتم تسديدها، فإن التقرير الذي أعده الديوان رصد وفقًا للمصادر، 18 ألف مخالفة، تبلغ قيمتها نحو 22 مليون ريال، وكذلك عدم تجديد أكثر من 20 ألف رخصة محل تجاري، وعدم استحصال الأمانة أي رسوم مقابل تأجير شركة النقل الجماعي لوحات دعائية للشركات على الحافلات داخل المدن.