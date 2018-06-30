انتقاما من أمريكا.. كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

وكالات(صدى):

أعلنت كندا، عن فرضها رسومًا بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي، أن اوتاوا ” لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من يونيو 2018 ” .

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن ترودو وترمب ” اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل ” .

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25 بالمئة، وتعادل بذلك التي فرضتها إدارة ترمب على الفولاذ والالمنيوم.

وقالت فريلاند، إن لائحة المنتجات الأمريكية المستهدفة وضعت لتقديم رد ” مكافىء (…) وفي إطار تعامل بالمثل ” في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن ” كندا لن تقوم بتصعيد الوضع ” لكنها ” لن تتراجع ” .

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الاول من يوليو وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأمريكية التي يقودها جمهوريون، اذ تأمل اوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في 06 نوفمبر في الولايات المتحدة.