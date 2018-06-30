شمس الكويتية تشعل تويتر بردها الناري على ” العفاسي “

أماني الغامدي(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ردودًا نارية واحتدامًا لفظيًا شديدًا بين المطربة شمس الكويتية، والشيخ مشاري راشد العفاسي، حيث تبادلا التغريدات اللاذعة التي تضمنت نقدًا عنيفًا من كل منهما للآخر.

حيث قال ” العفاسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ” فسّاق أهل السنة خير من عبّاد أهل البدع ” .

ومن جانبها، بادرت ” شمس الكويتية ” بالرد عليه في تغريدة لها، قائلة: ” كثر الله خيرك على هذه العقلية في هذا الزمن .. اجل اول خطوة اغلق حسابك وارمي تلفونك بحر ولا تاخذ علاج من الصيدلية وحتى خلك من غير هدوم ولا تركب سيارة ولا تروح ستوديو تسجل لان كل نفس تتنفسه هو من صناعة اهل البدع الي مو عاجبينك ” ، في إشارة منها لـ ” العفاسي ” .