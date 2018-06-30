شمس الكويتية تشعل تويتر بردها الناري على ” العفاسي “
شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ردودًا نارية واحتدامًا لفظيًا شديدًا بين المطربة شمس الكويتية، والشيخ مشاري راشد العفاسي، حيث تبادلا التغريدات اللاذعة التي تضمنت نقدًا عنيفًا من كل منهما للآخر.
حيث قال ” العفاسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ” فسّاق أهل السنة خير من عبّاد أهل البدع ” .
ومن جانبها، بادرت ” شمس الكويتية ” بالرد عليه في تغريدة لها، قائلة: ” كثر الله خيرك على هذه العقلية في هذا الزمن .. اجل اول خطوة اغلق حسابك وارمي تلفونك بحر ولا تاخذ علاج من الصيدلية وحتى خلك من غير هدوم ولا تركب سيارة ولا تروح ستوديو تسجل لان كل نفس تتنفسه هو من صناعة اهل البدع الي مو عاجبينك ” ، في إشارة منها لـ ” العفاسي ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3382 ] نشر منذ 19 ساعة
للاسف ما حصل لكن ما كتبتة صح لولا النصاري ما قدرنا نعيش كما كنا في السابق ربنا يهدي الجميع
الواقع[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 18 ساعة
شمس مسكينة لديها انفصام الشخصية وذلك سبب لها الضياع والتشتت والجهل بالدين الإسلامي تضن ما تفعله حلال من تعري وسفور ومطارة لرجال بأنه حرية وحضارة هي قدوة فاسدة باختصار
محمد[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 18 ساعة
نجاو محمد كلامك غلط علماء المسلمين لا تنسين فضلهم هم من اخترعو واخذوها الغرب وطوروها روحي قوقل وبحثي وتاكدي من كلامي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 18 ساعة
إخسئي ايتها الناقصه ,,
,, الشيخ يتكلم في حق ، وانتي تتكلمي في باطل ، فلا تبربري بمالا تفهمي ,,
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 18 ساعة
اذا رميت الحجر في الماء واصدر صدى ضنت الكلاب ان الحجر كان يستهدفها فتبادر بالنباج هذى ماحصل مع شمس نبحت لانها ضنت ان العفاسي وجه الحديث لها الله يعينها على عقليتها لا ادب ولا رد انسانه عاقله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1484 ] نشر منذ 18 ساعة
العفاسي….
السعودي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 18 ساعة
اول شي كلام الشيخ في وادي وردها في وادي
وثاني شيخ الشيخ ما قال الكفار ولا اليهود ولا النصارى اصحاب الاختراعات والصناعه قال اهل البدع وهم في الاصل مسلمين بس ان عندهم بدع وضلالات
ليتها جلست على اشطح كان افضل لها
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 18 ساعة
البدع اللي يقصد في الدين .. السيارة بدعة دنيوية ما تضر الدين … الدين يحث على العلم والتقدم والتكنولوجيا.. البدع اللي تضر الدين وتخربه وتحاول تعطي تشريع جديد هذه المقصودة …
ماجد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 18 ساعة
الضاهر كانت مكثره وداشه الف مو عارفه شالموضوع … احنا علينا بس نتفرج على العاهات 😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 18 ساعة
مدرعمه ماهي عارفه بالموضوع شيئ ..هذي نتيجة الأميه.
عمار[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 18 ساعة
زمن اغبر والله شوفوا من يتكلم على منو
للاسف العفاسي خليت اللي يسوا واللي مايسوا يتجراء عليك من قمت تكلم بالسياسه
معلمة[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 18 ساعة
كريهة هذي الأدمية
الله لايبتلينا بأخلاقها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 18 ساعة
صدقتي لاتطاق من الانس والجن الله لايبلانا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10472 ] نشر منذ 18 ساعة
بسبب عدم فهمها لما يعنيه الشيخ في كلامه ……….. اطلقت لسانها الوقح دون بينةمنها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30055 ] نشر منذ 18 ساعة
الله المستعان
سيرووم[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يلعنها شمس
ويكرم عنها شيخنا الفاضل
أبوفهد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 17 ساعة
لا تستغربوم من هذي الاشكال الوقاحة
مغرد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 16 ساعة
كلام الشيخ فى جهه وردها غبى فى جهه ثا نيه اعتقد ثقا فتها صفر الله واعلم وفهما
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16871 ] نشر منذ 16 ساعة
🙊
استغفر الله
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 16 ساعة
شيخ …
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3382 ] نشر منذ 15 ساعة
انا اعرف و دارسة و من غير ما ادخل جوجل دا كان منذ قرون ايش احنا سوينا دحين و الشيخ العفاسي علي عيني ورأسي و اظن شمس كما قال المتابعين ردها في وادي و كلام الشيخ في وادي
ماريا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 14 ساعة
اي الرد من قبل شمس هذه ديه في وادي وهو في وادي 😂 😂
ركزي على المنشور يابنتي
محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 ساعة
ما أقبح ردود شمس وقلة أدبها..
شمس ليس من اسمها نصيب ..
خالد بن الوليد[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 14 ساعة
خسئتي ايتها الفاسقة جزمت الشيخ الفاضل تسواك وتسمى مليون من هم على شاكلتك
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 14 ساعة
اتمنى من الشيخ العفاسي ان يترفع عن الاخذ والرد على هؤلاء الساقطين لان مقامة كبير ورفيع عن الله وعند خلقة
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يحفظ شيخنا المبارك الكريم الشيخ العفاسي وينصره على من عاداه
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 13 ساعة
ارجوك ارفع قدرك ومقامك عن قدرهم ومستواهم
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يحفظك ياشيخ وينصرك على من ظلمك وعاداك
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 13 ساعة
الصلح خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30260 ] نشر منذ 12 ساعة
مع حبي وأحترامي الشديد لبو راشد
الا أنتي في صف شموسه
كلامه صحيح👍
لكن هذا مايعطيكي الحق يامروحه
تردين على الشيخ بهذي الطريقة
ممكن تاكلين تبن😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30260 ] نشر منذ 12 ساعة
تعليق مبهم وغير مفهوم😂😂😂😂😂😂
المر[ عدد التعليقات: 1482 ] نشر منذ 10 ساعات
البدع هي الشي الجديد اللي مانص عليه كتاب ولاسنه لكن فيه بدع محموده وفضلها ومنفعتها للناس الشيخ يردعليه داعيه مثله مو انتي مانتي عارفه كوعك من بوعك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 8 ساعات
بدع محمودة….وضح..شكلي بتصاقع معك يالمر..
مافيه بدعة محمودة ..
ياجماعةالبدع هي ما ادخل على الدين كذبا ليس له اصل ..
حاتم الطائي[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
كرمك الله ياشيخ ورفع قدرك عن هذه الاشكال
السعودي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 7 ساعات
بعداذنك اخوي المر ارد عنك
قال الإمام الشافعي- رحمه الله -: ((البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة، فهو محمود، وما خالف السنة، فهو مذموم)) واحتج بقول عمر في قيام رمضان:
“نعمت البدعة هذه” رواه أبو نعيم في”حلية الأولياء” (9/113).
استاذ علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
عسى الله يصلح أحوال المسلمين والمسلمات وهذه آخر الزمان يكثر الهرج
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17778 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير