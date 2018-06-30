ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بـ ” سلمان للإغاثة ”  

الرياض(صدى):

أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال و النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا بعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وقالت غامبا في لقاء صحفي : لقد التقيت مرتين بمسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة لمعرفة ما يقوم به المركز و قد أضحى المركز نموذجاً مرجعياً بوسع بلدان أخرى أن تحذوا حذوه .

وأضافت : أنا اهتم بالبقاء على اتصال وثيق مع المركز و أتعامل في عشرين موقعاً ويمكن الاسترشاد بما يقوم به المركز واعتقد أن إعادة إدماج الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية جديرة بالاهتمام لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية دائمة تحكم تسليم الأطفال إلى ذويهم ويجب أيضا الاستمرار بعدم الإفصاح عن هوية الأطفال ونحن بصدد التعامل مع المركز حتى يتم العمل على أسس عقلية وليست عاطفية وفقا لقواعد محددة ليس لدي ما أقوله باستثناء إشادة بالعمل الذي يتم من قبل المركز .