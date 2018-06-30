وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بنك الرياض

علي القحطاني (صدى):

يوفر بنك الرياض المصرفي، عدة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محاسب ” عدد 4 وظائف ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: ” المحاسبة، أو المالية ” .

– مساعد إداري ” عدد وظيفتين ” : شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأتاح البنك التقديم، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2018م، ويستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2018م، موضحًا أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي:هنا