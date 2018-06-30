الملك محمد السادس یشكر نانسي عجرم

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، برقية شكر مرسلة من ملك المغرب محمد السادس ، معبرة عن سعادتها بهذه البرقية .

حيث أرسل ملك المغرب برقیة شكر لنانسي عجرم على تمنیاتھا له بالشفاء العاجل، عقب إجرائه لعملیة جراحیة ناجحة في القلب .

وردت نانسي على ھذه البرقیة من خلال صفحاتھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن نشرت البرقیة وكتبت علیھا معلقة: ” ألف الحمد عالسلامة وألف شكر لجلالة الملك محمد السادس، الله یدیمكم لبلدكم وشعبكم ” .

يذكر أن نانسي عجرم أحيت حفلا ناجحا في مھرجان ” موازین ” مساء الخمیس الماضي ، على مسرح النھضة، وحضره الآلاف من جمھورھا