سفير أمريكي يترك منصبه بسبب تصريحات ” ترامب “

واشنطن(صدى):

استقال سفير الولايات المتحدة لدى إستوانيا، جيمس ميلفيل، من منصبه بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حلفاء واشنطن .

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ميلفيل أوضح عبر فيسبوك أن تصريحات دونالد ترامب عجلت بقراره التقاعد، حيث ذكر في تدوينة له عى الموقع : ” تصريح الرئيس بأن الاتحاد الأوروبي ” أُسس لاستغلال الولايات المتحدة ” … وبأن ” الناتو سيء مثله مثل نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) لا يمثل مجرد خطأ سرد الحقائق، بل يؤكد لي أن وقت الرحيل قد آن ” .

وكان ” ترامب ” قد فرض ترامب رسومًا تجارية على بعض الصناعات الأوروبية، ووجه انتقادات لاذعة إلى حلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يشار إلى أن استقالة السفير الأمريكي ليست الأولى، فقد ترك دبلوماسيون أمريكيون مناصبهم خلال الأشهر الأخيرة، ومنهم السفير الأمريكي في بنما جون فيلي في يناير، و إليزابيث شاكللفورد في نيروبي.