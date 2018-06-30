إضافة 292 مليار ريال إلى القيمة السوقية للأسهم المحلية منذ بداية العام

الرياض(صدى):

أغلقت الأسهم السعودية، الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري، عند 8314 نقطة، منهية على ارتفاع 107 نقاط بنسبة 1.3%، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 1.9% على مستوى الأداء الشهري، وبنسبة 5.6%خلال الربع الثاني.

وشهد السوق ارتفاعًا بنسبة 15% منذ مطلع العام، وزادت القيمة السوقية 292 مليار ريال وتصل إلى 1.98 تريليون ريال.

يشار إلى أن هذه المكاسب جاءت بعدما وجدت السوق دفعة إيجابية مطلع العام، عندما أظهرت الشركات نموًا في أرباحها لعام 2017، إضافة إلى التحسن في التوزيعات النقدية في القياديات خاصة القطاع المصرفي المساهم الأكبر في ربحية السوق.

كما تضمنت أسباب هذه المكاسب، التحسن في أسعار النفط، التي وصلت 80 دولارًا خلال الفترة الماضية، ما أثر بشكل إيجابي في أسعار المنتجات البتروكيماوية، وانضمام السوق إلى المؤشرات الدولية، الذي أسهم في تزايد تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية وزاد الحوافز للإقبال على السوق.

ومن المنتظر أن تستمر السوق في التداول بين متوسط 21 يومًا عند 8230 حاليًا حتى 8460 نقطة، حتى تظهر عوامل تحدد مسار السوق.

وتظل الضغوط على السوق أكبر حاليًا مع ارتفاع مكررات الربحية ووصولها إلى مستويات مستهدفة فنية، وارتفاع بعض المؤشرات الفنية، التي تشير إلى مرحلة المبالغة في الشراء.