بالفيديو.. المواقف المتلونة للمرتزق محمد الهاجري.. دافع عن المملكة قديما واليوم يهاجمها
رضخت بعض الشخصيات في الفترة الأخيرة لرغبات تنظيم الحمدين ملبية كل ما يطلبه منها مقابل الأموال وبعض الشهرة، ومتخلين بذلك عن كل شيء ومناقضين لمبادئهم وآرائهم السابقة؛ ليظهر تلونهم وخيانتهم صراحةً وبوضوح.
ومن بين تلك الشخصيات، المرتزق الكويتي محمد الهاجري، بوق صهاينة قطر والذي أصبح يهاجم المملكة في كل وقت وحين ومتى ما سنحت له الفرصة.
وأظهر مقطع فيديو للهاجري وهو يهاجم من يتعدى على المملكة ويطالب الدولة بمحاسبته قائلًا أن المملكة هي ” أم الخليج ” وأنها لها مواقف مشرفة مع الكويت لا ينساها إلا قليل الأصل، لافتًا إلى الموقف المشرف الذي فعلته المملكة مع الكويتين وقت الغزو؛ ليبدو بذلك كأنه يرد على نفسه ويهاجم ذاته.
وذكر المتلون مقولة الملك فهد الشهيرة ” يا تعود الكويت يا تروح معها المملكة ” متسائلًا بغضب شديد يكشف تحوله الغريب الآن بفعل الريال القطري: ” من هم الحكام العرب الذي يقول هذه الجملة ” ، مضيفًا: ” ويجيني واحد لا دين ولا طائفة ولا مذهب ويتعدى على المملكة.. لا يجوز التعدي على أم الخليج هم ناس مرتزقة وناس مسيريين ” ؛ وكأنه يجلد نفسه لما يفعله الآن ضد المملكة.
بوق #صهاينة_قطر المرتزق الكويتي #محمد_الهاجري يجلد نفسه ..!!
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هكذا هم المرتزقة يتلونون و حسب الدفع تسمع (نباحهم) ضد #السعودية👇 pic.twitter.com/onC9Lss2Ys
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) June 29, 2018
مغرد[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يرحم البطل صدام والله لو ما هى السعوديه كان الا ن لا جئ لا ى دوله السعوديه احتضنتكم وفتحت لكم جميع منا فذها واغلبكم منكرين الجميل ومن انت يا صغير حتى تكلم على اسيادك كل الدول مقهوره من السعوديه
مغرد[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله انك كذاب يوم تقول السعوديه منعت الحجاج السعوديه ما منعت اى دوله والكل يشهد لها بس لانك مرتزقه باقى تندم على كلا مك انشا الله
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 دقيقة
الي نفسه ضعيفه يابن عويد يبقى ضعيف ولا من روس قوم ولو به خير بعد ماسحب #تنظيم_الحمدين الجنسية من أمير الهواجر كان قام في صفه مير الرخمه رخمه🇸🇦🇸🇦
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 20 دقيقة
فيه ثلاث ابيات جميلات قالها الشاعر ناصر الفراعنه:
آفه المرء اثنتان .. إلف كاس وحب كيس
والنفوس اليا بغيت تعرفها ارم الفلوس
ينكشف زيف الشعارات لا حمي الوطيس
ترجع الاذناب اذناب وتبقى الرؤوس رؤوس
صدق لا قال العرب ما يحوص الا الخسيس
ولا يوطي الرؤوس شي مثل ضعف النفوس
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 19 دقيقة
سووود الله وجهك يابو وجهين انت 🇸🇦🕋