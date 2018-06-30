بالفيديو.. المواقف المتلونة للمرتزق محمد الهاجري.. دافع عن المملكة قديما واليوم يهاجمها

طلال الضوي(صدى):

رضخت بعض الشخصيات في الفترة الأخيرة لرغبات تنظيم الحمدين ملبية كل ما يطلبه منها مقابل الأموال وبعض الشهرة، ومتخلين بذلك عن كل شيء ومناقضين لمبادئهم وآرائهم السابقة؛ ليظهر تلونهم وخيانتهم صراحةً وبوضوح.

ومن بين تلك الشخصيات، المرتزق الكويتي محمد الهاجري، بوق صهاينة قطر والذي أصبح يهاجم المملكة في كل وقت وحين ومتى ما سنحت له الفرصة.

وأظهر مقطع فيديو للهاجري وهو يهاجم من يتعدى على المملكة ويطالب الدولة بمحاسبته قائلًا أن المملكة هي ” أم الخليج ” وأنها لها مواقف مشرفة مع الكويت لا ينساها إلا قليل الأصل، لافتًا إلى الموقف المشرف الذي فعلته المملكة مع الكويتين وقت الغزو؛ ليبدو بذلك كأنه يرد على نفسه ويهاجم ذاته.

وذكر المتلون مقولة الملك فهد الشهيرة ” يا تعود الكويت يا تروح معها المملكة ” متسائلًا بغضب شديد يكشف تحوله الغريب الآن بفعل الريال القطري: ” من هم الحكام العرب الذي يقول هذه الجملة ” ، مضيفًا: ” ويجيني واحد لا دين ولا طائفة ولا مذهب ويتعدى على المملكة.. لا يجوز التعدي على أم الخليج هم ناس مرتزقة وناس مسيريين ” ؛ وكأنه يجلد نفسه لما يفعله الآن ضد المملكة.