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بالفيديو.. تزاحم وتفاعل هستيري أمام متجر بالرياض تواجدت فيه الفنانة نرمين محسن

بالفيديو.. تزاحم وتفاعل هستيري أمام متجر بالرياض تواجدت فيه الفنانة نرمين محسن
فهد بن عبدالله (صدى):

ظهر عدداً من الشبان يحتفلون بشكل هستيري مع الفنانه الشابه ” نرمين محسن ” عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض مساء أمس ،مما استدعى تواجد أمني كثيف لتنظيم السير في الطريق المؤدي للمتجر الذي تواجدت فيها الفناه الشابة وضبط الأمن بعد أن توقفت المركبات أمام المتجر من الازدحام الكثيف.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 47 دقيقة

اللوم عليها م احترمت نفسها علشان تحترم تستاهل

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يخلف علينا ،
لاحول ولا قوة الا بالله.

[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 47 دقيقة

هي ماسوت شي لاكن اللي وراها كنهم مو شايفين خير وتلقين رجولتهم ماتطلع الا عند خواتهم وزوجاتهم🌚😒

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 46 دقيقة

وين الحجاب ؟ وطالعه بكامل زينتها ،كلهم لازم يحاسبون

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 46 دقيقة

جلطة يختي معقوله يقولون هالكلام بعقولهم

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 46 دقيقة

جلطة يختي معقوله يقولون هالكلام بعقولهم

[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 46 دقيقة

كلهم الله لايكثر امثالهم لا الهمج ولا الحريم اللي مثلها 😷

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 45 دقيقة

الحل لهذه العينات عودة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبصلاحيات اقوى لترجع الجرذان الى جحورها

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 43 دقيقة

هذي نهاية اللي يتستشرف على اهله خرفان حليمه ونيرمين ذولا لازم تجنيد اجباري ونرسلهم صورايخ للحوثين

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 43 دقيقة

والله انتي مقهوره

[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 42 دقيقة

يمكن بالصدفه عند المحل

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 41 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مت

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 39 دقيقة

خرفان وما ادراك مالخرفان

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 38 دقيقة

خرفان وما ادراك مالخرفان

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 32 دقيقة

ياساتر كل هلبشر هذا جعان لحم

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 32 دقيقة

ياساتر كل هلبشر هذا جعان لحم

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