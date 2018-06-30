بالفيديو.. تزاحم وتفاعل هستيري أمام متجر بالرياض تواجدت فيه الفنانة نرمين محسن

فهد بن عبدالله (صدى):

ظهر عدداً من الشبان يحتفلون بشكل هستيري مع الفنانه الشابه ” نرمين محسن ” عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض مساء أمس ،مما استدعى تواجد أمني كثيف لتنظيم السير في الطريق المؤدي للمتجر الذي تواجدت فيها الفناه الشابة وضبط الأمن بعد أن توقفت المركبات أمام المتجر من الازدحام الكثيف.