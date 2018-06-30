بالفيديو.. تزاحم وتفاعل هستيري أمام متجر بالرياض تواجدت فيه الفنانة نرمين محسن
ظهر عدداً من الشبان يحتفلون بشكل هستيري مع الفنانه الشابه ” نرمين محسن ” عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض مساء أمس ،مما استدعى تواجد أمني كثيف لتنظيم السير في الطريق المؤدي للمتجر الذي تواجدت فيها الفناه الشابة وضبط الأمن بعد أن توقفت المركبات أمام المتجر من الازدحام الكثيف.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللوم عليها م احترمت نفسها علشان تحترم تستاهل
Aburino[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يخلف علينا ،
لاحول ولا قوة الا بالله.
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 47 دقيقة
هي ماسوت شي لاكن اللي وراها كنهم مو شايفين خير وتلقين رجولتهم ماتطلع الا عند خواتهم وزوجاتهم🌚😒
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 46 دقيقة
وين الحجاب ؟ وطالعه بكامل زينتها ،كلهم لازم يحاسبون
همس[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 46 دقيقة
جلطة يختي معقوله يقولون هالكلام بعقولهم
همس[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 46 دقيقة
جلطة يختي معقوله يقولون هالكلام بعقولهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 46 دقيقة
كلهم الله لايكثر امثالهم لا الهمج ولا الحريم اللي مثلها 😷
شمس[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحل لهذه العينات عودة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبصلاحيات اقوى لترجع الجرذان الى جحورها
ملك[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذي نهاية اللي يتستشرف على اهله خرفان حليمه ونيرمين ذولا لازم تجنيد اجباري ونرسلهم صورايخ للحوثين
عمار[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله انتي مقهوره
طاهر[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 42 دقيقة
يمكن بالصدفه عند المحل
محمد[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مت
ابو غلأ[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 39 دقيقة
خرفان وما ادراك مالخرفان
ابو غلأ[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 38 دقيقة
خرفان وما ادراك مالخرفان
راشد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياساتر كل هلبشر هذا جعان لحم
راشد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياساتر كل هلبشر هذا جعان لحم