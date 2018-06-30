عواصف رملية ورياح شديدة تجتاح المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تحذيرًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” ينبع، الطريق الواصل إلى أملج ” ، ينذر من عواصف رملية ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س، تتسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 11:00 من اليوم السبت الموافق 30/6/2018م، على أن تنتهي الساعة 16:00 من نفس اليوم.