تجاوز رواتب ” الأجانب ” بالقطاع الخاص في المملكة الـ 10 آلاف ريال
كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وجود 249 ألف موظف أجنبي في القطاع الخاص بالمملكة، وذلك برواتب عشرة آلاف ريال فأكثر.
حيث يمثل الأجانب نسبة 3.2% من إجمالي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغ عددها 7.71 مليون مشتغل أجنبي.
وعن قيمة الرواتب التي يتقاضونها، فإن رواتب 333.1 ألف أجنبي تراوحت ما بين 5000 ريال و9999 ريالا شهريًا، يشكلون 4.3% من الإجمالي، فيما يعمل 5.57 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص السعودي برواتب 1500 ريال شهريا أو أقل، يمثلون 72.2% من الإجمالي؛ وذلك وفقًا لبيانات المؤسسة.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 25 دقيقة
رقم يخوف لان 57 اللي صوتوا بالرفض عندهم مؤسسات وشركات بالأسماء اخرين شي طبيعي يرفضون ضروري اعادة التصويت ومحاسبة 57 وش سبب الرفض
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 25 دقيقة
رقم يخوف لان 57 اللي صوتوا بالرفض عندهم مؤسسات وشركات بالأسماء اخرين شي طبيعي يرفضون ضروري اعادة التصويت ومحاسبة 57 وش سبب الرفض
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 24 دقيقة
إذا كان المصدرحقيقي للأرقام هذي يجب على الجهات المُختصةإحصاءالوظائف هذي وتأهيل شباب سعوديين للعمل بها أفضل من المهن الدونيّه اللي أغلبهاوهمي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 24 دقيقة
المشكلة لا تكمن في رواتبهم فقط ، بل تعدت غشهم ومهاتراتهم وفسادهم وبصماتهم السيئة على ارض الواقع التي تضرر منها المواطن والوطن .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 24 دقيقة
المشكلة لا تكمن في رواتبهم فقط ، بل تعدت غشهم ومهاتراتهم وفسادهم وبصماتهم السيئة على ارض الواقع التي تضرر منها المواطن والوطن .
محمد[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 23 دقيقة
قليل عشرة اﻻف ريال وقليل ربع مليون اجنبي !
اكثر وغالبيته بالتجزئة اذا مكسبهم بالشهر لمحلات وقطاع منها معين 700 الف شهريا !!!!
واذا تجار ومدراء بعض المطاعم والفنادق والتغذيه والخ
وفساد اﻻكل وانتهاء الاطعمه فقط تغيير الاستكر وحنا نلم ماجانا لذيذ اﻻ كسل هالجيل مايطبخون!
فساااد
عمار[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 23 دقيقة
قراءة اخرى للارقام: عدد القوة العاملة فالقطاع الخاص ٨ مليون اجنبي،، ال٢ مليون الباقين هل هم فالقطاع الحكومي؟؟
ايضا: هذا يعني ان ٩،٧٥٠،٠٠٠ اجنبي رواتبهم تحت ال١٠ الاف .. منهم ٥،٦٥٠،٠٠٠ اجنبي تحت ال١٥٠٠ ريال يعني فقراء ومايتحملون تكاليف المعيشة..