تجاوز رواتب ” الأجانب ” بالقطاع الخاص في المملكة الـ 10 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وجود 249 ألف موظف أجنبي في القطاع الخاص بالمملكة، وذلك برواتب عشرة آلاف ريال فأكثر.

حيث يمثل الأجانب نسبة 3.2% من إجمالي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغ عددها 7.71 مليون مشتغل أجنبي.

وعن قيمة الرواتب التي يتقاضونها، فإن رواتب 333.1 ألف أجنبي تراوحت ما بين 5000 ريال و9999 ريالا شهريًا، يشكلون 4.3% من الإجمالي، فيما يعمل 5.57 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص السعودي برواتب 1500 ريال شهريا أو أقل، يمثلون 72.2% من الإجمالي؛ وذلك وفقًا لبيانات المؤسسة.