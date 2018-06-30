القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا

علي القحطاني (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.