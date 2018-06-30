مطالب برفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف ريال لهذه الأسباب
ناشد خبراء اقتصاديون بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة في القطاع الخاص؛ وذلك لأجل لتحفيز الشباب على العمل والتقليل من حالات التسرب من الوظائف؛ بسبب قلة الرواتب، حيث قام الخبراء بتحديد 3 دوافع لرفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال.
وعن الدوافع التي حددها الخبراء، جاءت كالتالي:
– تجذب الشباب للوظائف.
– تحد من التسرب من العمل.
– تحقق الأمان الوظيفي.
– تسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.
كما أبان الخبراء أن اعتماد حد للرواتب يجب أن يتم تدريجيًا برفعه 4 آلاف ريال في العام الأول والثاني 5 آلاف وبنهاية 2020 يصل إلى 6 آلاف ريال.
وجاء ذلك على خلفية التقرير الصادر مؤخرًا عن هيئة الإحصاء، والذي أظهر أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين في مقدمة أسباب تركهم العمل بنسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل في الربع الثالث من العام 2017.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 2 ساعتين
بمنطور اقتصادي بحث، رفع الحد الأدنى للاجور “ممكن يكون للناس حلو ويبونه بالبداية” ولكن بالحقيقة في عدة عوامل تأثر عليه : ١- اقتصادنا يتجهه للسعودة والقطاع الخاص متفكك ولو رفعنا الحد الادنى معناه بتقل نسبة السعودة بالشركات الخاصة عاملة والشركات الصغيرة إلى متوسطة خاصة.
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان في توصية من أحد اعضاء مجلس الشورى يطلب فيه رفع الحد الادنى من أجور السعوديين في القطاع الخاص بحيث يكون أقل راتب ٦ الاف بدلا من ٣ الاف. يعني لو الشركة حطت راتبك أقل من ٦ الاف فما تحسب في نسبة السعودة. هذه التوصية بعد التصويت عليها تم رفضها ! الكل الأن يسأل ليش المجلس رفضها؟!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه طيب لو فيه خفض للرواتب توافق ا عليه بدون دراسه
عمار[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
من التعليلات المذكورة:
رفع الحد الادنى من الاجور الى ٦ الاف راح يؤدي الى تقليل نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
والسبب أن وزارة العمل اضافة مؤخرا تكاليف اضافية على الشركات لجلب عامل اجنبي. بحيث تتساوى تكاليف توظيف الاجنبي مع الموظف السعودي براتب ٣ الاف فيكون في فرصة للمنافسة
ابو غلأ[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 48 دقيقة
احسنت يا عمار كلامك في محله وهذا هو اللي صاير الحين في القطاع الخاص
ابو غلأ[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 48 دقيقة
احسنت يا عمار كلامك في محله وهذا هو اللي صاير الحين في القطاع الخاص