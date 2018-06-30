مطالب برفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف ريال لهذه الأسباب

الرياض(صدى):

ناشد خبراء اقتصاديون بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة في القطاع الخاص؛ وذلك لأجل لتحفيز الشباب على العمل والتقليل من حالات التسرب من الوظائف؛ بسبب قلة الرواتب، حيث قام الخبراء بتحديد 3 دوافع لرفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال.

وعن الدوافع التي حددها الخبراء، جاءت كالتالي:

– تجذب الشباب للوظائف.

– تحد من التسرب من العمل.

– تحقق الأمان الوظيفي.

– تسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

كما أبان الخبراء أن اعتماد حد للرواتب يجب أن يتم تدريجيًا برفعه 4 آلاف ريال في العام الأول والثاني 5 آلاف وبنهاية 2020 يصل إلى 6 آلاف ريال.

وجاء ذلك على خلفية التقرير الصادر مؤخرًا عن هيئة الإحصاء، والذي أظهر أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين في مقدمة أسباب تركهم العمل بنسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل في الربع الثالث من العام 2017.